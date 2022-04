Isa Pantoja se queda muy sorprendida por un comentario de Anuar Beno

MADRID, 21 (CHANCE)

Además de Anabel Pantoja, nos dijeron que habría otro concursante de 'Supervivientes 2022' perteneciente al clan Pantoja y lo cierto es que no se equivocaban. Por un lado tenemos a Charo Vega, una de las que fuese amiga íntima de la tonadillera, y por otro a Anuar Beno, hermano de Asraf, novio de Isa Pantoja.

Aunque en su día tuvieron sus diferencias, Anuar e Isa Pantoja supieron enterrar el hacha de guerra hace años para tener una relación de lo más cordial ya que son cuñados y no quieren malos rollos en su familia, pero lo cierto es que parece que esto tiene fecha de caducidad.

El hermano de Asraf se ha quedado a gusto en el vídeo de presentación de 'Supervivientes 2022' asegurando que Isa Pantoja no le gustaba nada cuando empezó su relación con el modelo: "Yo decía 'esa mujer no es de mi agrado', pero ahí están, llevan tres años", algo que ha dejado sorprendida a la hija de la cantante.

La hermana de Kiko Rivera, que está en plató, ha asegurado que: "Es que cuando lo he visto he flipado, se me ha quedado una cara de cuadro, no sabía eso, que yo sepa siempre nos hemos llevado bien, el otro día estuvimos juntos" y Asraf, también presente en el plató, ha añadido que no entiende por qué ha dicho eso de su pareja: "No, la verdad que no, no sé por qué lo dirá".

Isa se ha adelantado a todo lo que pueda decir su cuñado y ha dejado claro en directo que: "Yo vengo a defender a Anabel, sabéis que mi madre no se lleva con Asraf, por respeto a que es su hermano, si él no lo tiene hacia mí, yo sí lo voy a tener con él", a lo que Jorge Javier Vázquez le ha confesado: "No sé qué pózima te has tomado, que has dado un salto de madurez...".