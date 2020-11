Isa Pantoja se queda ojiplática con las declaraciones de Asraf sobre su madre

MADRID, 12 (CHANCE)

Todos los espectadores estábamos pegados a la pantalla para ver la reacción de Isa Pantoja a las declaraciones tan duras que Asraf expulsó el martes de su boca sobre el clan Pantoja, pero en concreto contra la cantante. Y es que si de algunos dimos cuentas hace días es que el novia de Chabelita tiene mucho guardado en su interior de todo lo que ha sufrido por la familia de su pareja.

Jorge Javier Vázquez la informaba que la que se había manifestado en el día de hoy, había sido su madre: "Hoy es tu madre la que se ha pronunciado". A lo que ella ha contestado: "Esta vez no voy a dejar que las cosas me afecten en el concurso, no quiere que me afecte en el transcurso de todo esto. En el fondo pensándolo bien es mejor saberlo que luego salir y encontrármelo de golpe".

Tras ponerle las imágenes de Asraf del martes pasado hablando de su madre, Isa Pantoja ha confesado que: "Bueno, si le preguntan pues el se expresa y yo no le puedo decir que no lo haga, pero como estan las cosas como están, no me gustaría estar mal con mi madre porque ahora mismo necesita mi apoyo. Ya lo hablamos, me gusta que se exprese y que la gente conozca lo mal que lo ha pasado él. No quiero que lo de mi familia me afecte a mi, quiero que la gente nos conozca como pareja, no la telenovela de mi familia. No voy a seguir hablando de este tema dentro de la casa. Entiendo a Asraf, claro que le entiendo. Yo no quiero juntar estos temas con el concurso".

El programa se iba a publicidad y a la vuelta nos sorprendía una Isa Pantoja reprimiendo a su pareja para que no hablase más de su familia, y es que ellos no sabían que les estábamos viendo cuando le decía: "A mi me jode porque esto desde fuera es que él critica a ella. Es un concurso, no es un sonrisas y lágrimas de Isabel Pantoja. No quiero que esto manche nuestro concurso, no quiero".

Asraf por su parte se ha puesto a llorar porque no ha podido evitar las lágrimas y ha confesado que este tema le hace mucho daño: "No, no me arrepiento de nada, pero pido disculpas. Cómo no voy a emocionarme si llevo mucho guardado, es una posición difícil, no me arrepiento porque me he abierto en canal, no sabes cómo dormí esa noche".