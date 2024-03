Isa Pantoja no quiere opinar sobre el delicado estado de salud de Julián Muñoz

MADRID, 29 (CHANCE)

La delicada situación en la que se encuentra Julián Muñoz está siendo actualidad estos días y son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto. Eso sí, de los Pantoja ninguna ha roto su silencio para hablar públicamente sobre él... ni siquiera Isa Pantoja, que siempre ha confesado guardarle un gran cariño.

La colaboradora de televisión está inmersa en la compra de su nueva casa con Asraf Beno y ha mostrado indiferencia en cuanto a la situación del exalcalde de Marbella. Al menos, eso es lo que nos encontrábamos hace unos días cuando la preguntábamos por él.

Sin despegarse del teléfono, evitaba hablar de él: "No voy a decir nada más" y se mostraba muy pendiente de la conversación telefónica que mantenía para no hacer ninguna declaración al respecto: "Es que no puedo hablar y encima estoy hablando de una cosa de la casa".

A pesar de que han sido múltiples las ocasiones en las que Isa ha asegurado que su época más feliz fue cuando su madre tuvo la relación sentimental con Julián, parece que en estos momentos prefiere mantenerse al margen y no hacer ninguna declaración.