Isa Pantoja reacciona a la exclusiva en la que su madre rompe su silencio y en la que ni siquiera la ha nombrado

MADRID, 22 (CHANCE)

Cuatro años después de sus últimas declaraciones, Isabel Pantoja ha reaparecido con una esperadísima exclusiva en la revista ¡Hola!. Una entrevista en la que celebra que cumple 50 años de carrera, anuncia que va a grabar un disco muy especial que dedicará a su madre y a sus hermanos, y revela que ha sido invitada al Baile de la Rosa de Mónaco, algo que le hace especial ilusión porque siempre se ha sentido identificada con Carolina de Mónaco.

A corazón abierto, la tonadillera confiesa que lo ha pasado muy mal y se define como un "ave fenix" por su capacidad de resurgir de sus cenizas una y otra vez, motivo por el que no se ha retirado de los escenarios aunque se le ha pasado por la cabeza en más de una ocasión: "He pasado momentos muy malos pero hay que seguir adelante" asegura.

Una reaparición en la que habla del durísimo varapalo que ha supuesto perder a su madre, "la persona más importante" para ella y a la que "sigue echando de menos a cada segundo", y en la que reconoce que no sale de Cantora porque está "hecha polvo". "Me tengo que curar. No tengo ganas de salir a ningún sitio a menos que sea por trabajo" desvela.

Sin embargo, y aunque todos esperábamos que hablase de su relación con Kiko Rivera e Isa Pantoja, Isabel ni siquiera nombra a sus hijos -ni a sus nietos- eliminándolos de un plumazo de esta entrevista tan esperada que concluye con una desgarradora confesión: ahora mismo no hay nada que consiga arrancarle una sonrisa.

Una exclusiva que su hija todavía no había podido leer cuando la hemos visto este miércoles en la estación de Atocha antes de poner rumbo a su casa en Cádiz y sobre la que se ha pronunciado en exclusiva para las cámaras de Europa Press: "Voy a comprarla ahora, pero me parece genial que vaya al Baile de la Rosa de Mónaco. Me gusta que se distraiga, me parece genial y me alegro de verla tan contenta e ilusionada con ese evento".

Sobre las desgarradoras declaraciones de su madre confesando que le cuesta salir de casa por lo que echa de menos a su madre, Isa cree que retomar su vida "es lo mejor que le puede pasar". "Ya vi que en América salió a centros comerciales a comer y no solo a los conciertos y me alegro mucho. Ojalá salga más" añade.

Sin embargo, la peruana ha evitado pronunciarse sobre el 'feo' que le hace la tonadillera en su exclusiva al no nombrarla ni siquiera. Muy seria, la hija de Pantoja ha hecho oídos sordos a las preguntas relacionadas con este tema y ha dejado en el aire si está dolida por la actitud de su madre.