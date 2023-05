Isa Pantoja reacciona a las supuestas condiciones que su madre le habría puesto para ir a su boda con Asraf

MADRID, 2 (CHANCE)

La próxima boda de una famosa pareja está en el ojo del huracán debido a los conflictos y rumores que rodean su familia. Y es que Isa Pantoja y Asraf Beno parán por el altar el próximo mes de septiembre. Aunque ella mantiene buena relación con su madre, todavía sigue en duda si la tonadillera asistirá al evento, ya que al parecer habría puesto alguna condición para poder ir.

La más importante, es que su gran apoyo y mano derecha acuda junto a ella. Es decir, que Agustín Pantoja, quien no tiene buena relación ni con Isa ni con Asraf, pueda asistir a la boda. Algo que la prometida todavía no ha confirmado ni desmentido, aunque fue Aurelio Manzano en el plató de 'Fiesta' quien aseguró haber hablado con la joven por lo que puede desmentir que Isabel Pantoja no habría puesto ninguna condición para asistir, pero simplemente su hija no sabía si finalmente decidiría ir o no.

El equipo de Europa Press ha podido hablar directamente con Isa, quien no ha querido aclarar si es cierto que su madre le ha puesto como condición para asistir a la boda que Agustín Pantoja esté invitado. Chabelita se ha mostrado muy pendiente de su teléfono móvil en todo momento y hacía oídos sordos a las preguntas de la prensa sin aclarar si aceptará la condición. La joven hace caso omiso a las preguntas mientras mira el teléfono y enseña a cámara el móvil con las votaciones de 'Supervivientes', donde actualmente se encuentra concursando su prometido.