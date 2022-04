Isa Pantoja regresa de Egipto y confiesa si ve capaz a su madre de dejar Cantora para siempre

MADRID, 12 (CHANCE)

De regreso en casa tras unas idilícas y completísimas vacaciones en Egipto con su hijo Alberto y su prometido, Asraf Beno, Isa Pantoja ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y se ha pronunciado por primera vez sobre la sorprendente decisión de su madre de abandonar Cantora para siempre y comenzar una nueva vida lejos de la finca, posiblemente en Madrid.

En contacto con Isabel Pantoja - a pesar de que la tonadillera sigue sin teléfono - la colaboradora ha desvelado que han hablado durante sus vacaciones en Egipto, un viaje por el que su madre estaba "feliz" a la par que "preocupada" porque estábamos "muy lejos". "Le he enviado fotos y vídeos y le he contado qué tal y la he visto bien, está tranquila", ha confesado.

A la espera de conocer la sentencia por su presunto delito de insolvencia punible, Isa ha admitido que en sus conversaciones con su madre "no le he tocado de cara el tema del juicio, pero me ha dicho que está bien".

Tampoco ha hablado con la artista ni sobre su decisión de vender Cantora ni sobre sus declaraciones en 'Viva la vida' desmintiendo que haya pensado desheredar tanto a ella como a Kiko, pero sí ha puntualizado que el tema de la herencia es algo que ella ya había dicho, afirmando que lo único que le preocupa es la salud de su progenitora.

Acerca de la posible mudanza de Pantoja a Madrid abandonando Cantora para siempre, Isa ha confesado que es algo que llevaba en la cabeza de su madre bastante tiempo: "Tenía esa idea en mente de irse fuera, pero por la situación en la que estaba mi abuela no había podido ser". "Ahora es más libre de hacer lo que quiera y si se viene a Madrid me parece bien porque será más libre de salir más" ha añadido sonriente, dando su 'bendición' a la decisión más inesperada de la artista.

Confirmando que le ha traído varios souvenirs a su madre de Egipto, Chabelita ha desvelado que será después de Semana Santa - cuando Albertito vuelva a estar con ella, ya que a la tonadillera le haría ilusión ver a su nieto - cuando vuelva a Cantora para visitar a su madre, darle sus "regalitos" y contarle qué tal el viaje.

Bastante discreta en lo que a su distanciamiento con Kiko se refiere, aunque sí ha confesado que le da mucha pena cuando se para a pensarlo, la colaboradora ha reconocido que cada vez ve más lejana una posible reconciliación entre su madre y su hermano: "Tendrá sus razones pero a mí no me cuadran y pienso que al final le da todo igual".

¿Qué le parece que el Dj haya anunciado que piensa escribir un libro? Con una sonrisa contenida Isa ha revelado que nunca había escuchado que tuviese intención de hacerlo pero que, de lanzarse a la aventura de ser escritor, ella apuesta porque el argumento será sobre su vida; algo que, apunta, "sería muy interesante si contase la verdad".

Por último, la peruana se ha pronunciado sobre la próxima participación de Anabel Pantoja en 'Supervivientes', asegurando que su madre le ha dado varios consejos para sobrevivir con éxito a la aventura en Honduras. "Tiene ganas, su cabeza está mucho mejor ahora que cuando fue la otra vez, se va teniendo las cosas bien atadas, asegurándose que la salud de mi tío Bernardo está estable y se queda en buenas manos", ha señalado, desmintiendo que su prima haya vuelto con Omar antes de poner rumbo al reality: "Su corazón está estable. No está con Omar. Le puede querer pero no le ve como pareja". "Nunca se sabe lo que puede pasar. En la isla puede mezclar sentimientos, pero Anabel ha preferido irse sin tener ningún vínculo con él" ha concluido.