Isa Pantoja, resignada ante las medidas legales que Kiko podría tomar contra su madre: "Lo que tenga que ser será"

MADRID, 28 (CHANCE)

Isa Pantoja reaparecía el lunes en "El programa de Ana Rosa", muy afectada tras la entrevista de Kiko Rivera en "Domingo Deluxe" cargando como nunca contra Isabel Pantoja y desvelando que su madre se habría arrepentido de la adopción de su hermana en alguna ocasión, le habría querido quitar los apellidos y se referiría a su propia hija con calificativos xenófobos.

Un durísimo varapalo para Chabelita que, de nuevo en El Puerto de Santa María con su hijo Alberto tras confesar lo dolida que estaba con su hermano y defender, por encima de todo, a su madre, desvela que sigue estando "mal" porque la guerra que mantienen Kiko y la tonadillera "me afecta también a mi y a mi prima Anabel. En fin".

Resignada, e intentando mantenerse al margen como ha declarado en los últimos días, Isa no se posiciona tras las medidas legales que su hermano podría iniciar contra su madre después de que la artista no se haya puesto en contacto con él en el plazo de 24 horas que le dio durante su explosiva entrevista televisiva. "Nada, lo que tenga que ser será y ya está", señala la peruana, que como ha asegurado, se niega a tomar partido por uno u otro con respecto a unos asuntos económicos de los que nada sabe ni quiere saber.

Pese a que Alessandro Lequio ha desvelado en "El programa de Ana Rosa" que Isa le dijo fuera de cámara que no dudaba que Isabel Pantoja abandonaría España y se instalaría en México cuando faltase su abuela, doña Ana, ahora la colaboradora sostiene lo contrario y duda mucho que su madre se marche de nuestro país: "No lo sé pero no creo".

Sin confirmar si ha podido hablar con la tonadillera en los últimos días, la prometida de Asraf Beno tampoco se pronuncia sobre la investigación que Hacienda ha comenzado para ver si su madre cometió alguna irregularidad económica en los últimos años, una noticia que Isa asegura desconocer.