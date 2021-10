Isa Pantoja responde a los ataques de Kiko Rivera: "No voy a permitir que me machaque por algo que no he hecho"

MADRID, 13 (CHANCE)

Incrédula y dolida, pero tranquila. Así ha reaparecido Isa Pantoja tras la demoledora exclusiva de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas', en la que además de hablar de su reconciliación con su madre carga contra su hermana y su prima Anabel Pantoja, a las que acusa de "no tener oficio ni beneficio" y de ganar dinero hablando de "mi familia, porque sino no interesa".

"Estoy molesta, estoy harta de sus pullitas", ha confesado Isa en 'El programa de Ana Rosa', midiendo mucho sus palabras porque "no quiero encender la mecha y continuar esta guerra". "Prefiero respirar y callar", ha asegurado la hija de Isabel Pantoja, que no entiende los duros ataques de Kiko "porque nadie me puede achacar nada ni reprochar nada, porque he respetado la decisión tanto de mi madre como de mi hermano".

"No entiendo por qué está la cosa así, pero todo el mundo tiene un límite. Me he callado muchas cosas y lo sigo haciendo, y podría decir muchas cosas y arrastrar a mucha gente, pero no se me perdonaría tan facilmente como a él y prefiero callar", ha afirmado bastante contenida.

"Kiko está equivocado en lo que dice de mí, yo no he dicho nada y mido mis palabras para no meterme en la guerra familiar, me estoy conteniendo muchísimo", ha asegurado, molesta porque Kiko haya vuelto a insinuar que no forma parte de la familia: "Tu familia es mi familia y si trabajo aquí yo sé porque vengo. Si Anabel, Irene y yo trabajamos en televisión no es porque seamos periodistas". "No soy de menos y tú no eres más que yo. Estoy harta de que me diga con pullas que es "mi familia" como muchas veces ha hecho", ha estallado, dejando claro que en este momento de su vida "no voy a permitir que se me machaque por algo que no soy así".

Midiendo mucho sus palabras, Isa ha confesado que le parece muy bien que su madre pueda perdonar muchas cosas "y olé por ella, pero la gente tiene memoria, y yo puedo perdonar las cosas porque las perdono, pero la gente no es tonta". "Su familia es mi familia y por eso mismo no voy a encender la mecha. Que hable lo que quiera con sus pruebas pero lo que dice es mentira", ha dejado claro.

"Yo lo máximo que he hecho es que no me he llevado bien con mi tío y con mi abuela, o que mi madre ha sido muy sobreprotectora conmigo y no me he llevado bien con ella por esas cosas, pero ya está, y no voy a permitir que nadie me humille o me machaque por algo que no he hecho. Ya no", ha afirmado. "Tengo mis principios y mis valores que me he inculado yo solita y sigo manteniéndome al margen de al guerra porque encima los malos somos los demás", ha respondido Isa, admitiendo que a pesar de todo "soy humana. No soy de piedra y siento y padezco y me duelen las cosas".

A pesar de todo, e instistiendo que no sabe por qué Kiko está enfadado con ella y que no entiende sus ataques "sin fundamento", la peruana ha pedido que, al igual que ella no se ha metido en sus conflictos - "olé por mi madre y por mi hermano que pueden hablar, solucionar lo que ha pasado y perdonar" ha dicho - "no se metan en los míos": "No quiero incendiar. prefiero esperar a ver que pasa, estoy en un momento estable de mi vida y no quiero que cambie. No voy a continuar esta guerra".

Además, Isa ha confirmado que este fin de semana estuvo en Cantora, donde el ambiente es "totalmente de luto" y asistió a la misa funeral en memoria de su abuela, sosteniendo que no sabe por qué Kiko no asistió "ya que mi madre nos llamó a él, a Anabel y a mí para avisarnos" y que no habló de su hermano con la tonadillera. "Con mi prima sí hablé, pero me ha pedido que me mantenga al margen", ha admitido, sin entrar en cómo está Anabel tras los ataqtes del Dj.