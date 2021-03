Isa Pantoja responde a Fosky tras sus declaraciones asegurando que sufrió maltrato verbal por parte de Agustín Pantoja

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de la polémica entrevista que Fosky - exchófer de Isabel Pantoja y Julián Muñoz - concedió en "Sálvame" el pasado miércoles asegurando, entre otras lindezas, que Isa Pantoja habría sufrido supuestamente maltrato verbal por parte de Agustín Pantoja y doña Ana y que en alguna ocasión habría tenido que dormir fuera de la casa como castigo, Chabelita ha reaparecido este viernes en "El programa de Ana Rosa" para responder a las palabras del peruano.

Muy tranquila y lejos del nerviosismo y enfado con el que Kiko Rivera reaccionó a la entrevista de Fosky - entrando en "Sálvame" en directo para desmentir sus informaciones y anunciar una demanda contra el chófer - Isa ha preferido no valorar en profundidad sus palabras, confesando que "no quiero hablar de ello en un plató porque son cosas que para mí han sido situaciones muy dolorosas en mi casa".

Manteniendo que "no recuerdo" los insultos xenófobos de los que Fosky habló, y desmintiendo el episodio de su castigo en el jardín pasando la noche en la perrera de la casa con un "si no estaba mi madre estaba Dulce y a mí nadie me manda a dormir fuera", Isa ha confesado que "no recuerdo que nadie me dijese de dormir allí, pero muchas veces no estaba en la casa cuando mi madre estaba fuera. No estaba a gusto y siempre estaba muy sola". "Me refugiaba en Pepi, en Fosky, en Dulce... he tenido siempre muy buen trato con las personas que han trabajado en la casa", añadía la joven, confimando que estaba siempe en la zona destinada al servicio doméstico de la tonadillera.

Sin embargo, volviendo a su posición inicial, Isa ha confesado que "no me gusta hablar de los episodios de mi infancia. Son cosas que me pasaron cuando era pequeña con mi tío Agustín, para mí es complicado y aunque no sea todo cierto y no recuerde cosas no quiero hablar".

Acerca de los supuestos comentarios xenófobos menospreciándola que según Fosky le decían su tío y su abuela, e incluso su madre, Chabelita ha señalado que "sorprender no me sorprenden porque mi hermano también dijo lo mismo y las historias cuadran, pero es doloroso y no me lo quiero creer. Tengo que escuchar una y otra vez las cosas que supuestamente decían de mi, pero no se si es verdad o mentira porque yo era pequeña".

"De pequeña me sentía muy sola cuando no estaba mi madre, he vivido cosas, pero es verdad que delante mía esas palabras no las han dicho. He borrado cosas pero también se lo que no ha pasado, y lo de dormir fuera no ha pasado", ha desvelado la hija de Isabel Pantoja.