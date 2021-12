Isa Pantoja responde a los supuestos conciertos de su madre en Chile

MADRID, 23 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de una muy buena noticia para Isabel Pantoja. La artista, que permanece encerrada en Cantora desde el fallecimiento de su madre y su guerra mediática con Kiko Rivera, parece que va a abandonar el campo para ponerse de nuevo la bata de cola y subirse a los escenarios en Chile. Una noticia, que aunque no ha sido confirmada por ella, parece que se haría realidad en los próximos meses.

Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de Isa Pantoja respondiendo a la nueva buena: "Si es así pues mejor para ella y además es lo que le gusta, así que... feliz por eso, si es así, feliz por eso". Nos ha llamado la atención la respuesta de la colaboradora de televisión porque no afirma que su madre tenga proyectos laborales en Chile, de hecho, hace como si no supiera nada... lo que puede significar que no haya hablado con la tonadillera en las últimas semanas o que su madre, no le haya contado nada.

En cuanto a cómo ha sido el encuentro que ha tenido con Aneth y Asraf, Isa Pantoja nos confesaba que: "Dentro de todo está Aneth y Asraf, que me dan alegría". Y es que ya sabemos que la joven tiene muy buena relación con la que fue concursante de 'Supervivientes' y siempre ha encontrado en ella un buen apoyo.

Sin relevar cuáles serán sus planes para Navidad, Isa prefiere no comentar nada sobre la ausencia de su hijo en el cumpleaños de Ana Rivera -hija de Kiko Rivera e Irene Rosales- pero cuando le preguntamos si pide para el 2022 unidad familiar, Isa se muestra muy tajante: "Por ejemplo".