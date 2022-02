Isa Pantoja se reúne con su abogado para tomar una decisión respecto a su hermano Kiko

MADRID, 9 (CHANCE)

Isa Pantoja se encuentra todavía muy dolida por las palabras de su hermano, Kiko Rivera, el pasado miércoles a la revista Lecturas... la joven ha hecho varias apariciones en programas de televisión y todavía no ha dejado claro si va a tomar medidas legales contra él por hablar de determinados hechos privados de su vida y por las descalificaciones vertidas sobre ella.

Tras su colaboración en 'El programa de Ana Rosa', Isa Pantoja se ha dirigido al despacho de abogados para estudiar las posibles medidas legales que podría tomar contra su hermano en el caso de que decida interponerlas, así nos lo confirmaba ella: "Sí, buscar asesoramientos siempre es bueno para cualquier cosa".

En cuanto a cómo se encuentra, Isa nos ha confesado que: "Estoy más tranquila, gracias" y agradecía el cariño que ha recibido estos días por parte de su hijo y su pareja: "Es un apoyo, la verdad. Con él puedo contar para todo, pero en momentos complicados es cuando más lo noto, estoy genial con él y les agradezco a él y a Alberto el apoyo que me han dado".

También le hemos preguntado a la estudiante de derecho cuándo se va a dar el 'Sí, quiero' con Asraf Beno y nos ha confesado que: "Cuando abran fronteras, pero la boda no es un requisito para estar con él". Recordemos que la decisión de casarse ya estaba tomada, pero por la pandemia originada por la Covid se tuvo que aplazar.

Isa Pantoja nos ha confesado cómo se encuentra su prima Anabel tras romper su matrimonio con Omar: "Está bien ella" y nos confirma que tiene muy buena relación con ella: "Hablamos mucho, me da mucha pena lo que ha pasado, pero no puedo decir nada más".

A la salida de su reunión con el abogado, Isa se mostraba bastante seria, pero no nos confirmaba si finalmente tomará medidas contra su hermano o lo dejará pasar como en otras ocasiones: "No puedo decir nada, es que no voy a decir nada, ha ido todo bien, me ha explicado todo y todo perfecto".