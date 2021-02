Isa Pantoja rinde homenaje a su madre en el peor momento para la cantante

MADRID, 20 (CHANCE)

De todos es sabido que Isabel Pantoja se encuentra ahora en el peor momento personal de su vida, incluso peor que cuando ingresó en prisión por blanqueo de capitales. La cantante, que no tiene relación alguna con su pequeño del alma, vive alejada de los focos mediáticos y no quiere saber nada de la persona a la que le dio la vida... En cuanto a su hija, Isa Pantoja se mueve como el viento y en estos momentos no tiene una comunicación fluida con su madre, pero sí rinde homenaje a la artista en sus redes sociales.

Cuando Kiko Rivera entró este viernes en 'Sálvame Diario' dejó claro que le habían sorprendido muchos las declaraciones de su hermana en 'El programa de Ana Rosa' y dejaba claro que no estaba de acuerdo con el pensamiento de su hermana. Une guerra entre madre e hijo que va a salpicar a todos los familiares, sobre todo si dan la cara por uno en concreto.

En esta ocasión, Isa Pantoja ha compartido a través de cuenta principal de Twitter un GIF en el que vemos a Isabel Pantoja moverse en el escenario como nadie, unas imágenes actuación que podemos ver en cualquier plataforma digital que corresponden a la interpretación del tema 'Veneno'. Parece que la pareja de Asraf Beno ha querido homenajear a su madre con este GIF en el que vemos cómo se mueve la tonadillera encima de los escenarios.