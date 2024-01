Isa Pantoja rompe su silencio y desvela por fin si está (o no) embarazada

MADRID, 16 (CHANCE)

Asraf Beno activaba todas las alarmas sobre un posible embarazo de Isa Pantoja este domingo durante el debate de 'GH Dúo', al revelar que su mujer tenía un retraso y que era "muy probable" que estuviesen esperando su primer hijo en común apenas 3 meses después de su boda.

Unas declaraciones que pillaban completamente desprevenida a Anabel Pantoja, colaboradora del reality y presente en el plató de Mediaset en ese momento, y sobre las que la hermana de Kiko Rivera ha guardado absoluto silencio en sus últimas apariciones, acrecentando las especulaciones sobre su futura maternidad.

Pero el misterio ha llegado a su fin este martes, cuando Isa ha entrado en directo en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', para contestar a la gran pregunta, ¿está embarazada? La respuesta es NO. "No vais a ser titos, no lo estoy" ha confesado con una sonrisa.

Sin embargo, sí ha querido aclarar a raíz de los comentarios que han acusado a Asraf de usar su posible paternidad como estrategia para no salir nominado, que sí ha tenido un retraso -"creo que también por los nervios de su entrada en 'Gran Hermano'" ha explicado- y que su marido se fue al reality "con esa duda". "La mente a veces juega malas pasadas" ha reconocido.

Además, revelando que de haber estado embarazada "no me atrevería a decirlo porque es muy pronto" -ya que estaría de mes y medio- ha asegurado que el marroquí "va a tener todos los meses esa duda porque queremos tener un niño y estamos así", dejando entrever que una vez salga Asraf del concurso no tardarán en ponerse manos a la obra para cumplir su sueño de convertirse en padres.