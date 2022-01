Isa Pantoja rompe su silencio tras la reaparición en televisión de su madre biológica, Roxana Luque

MADRID, 19 (CHANCE)

Al margen de las polémicas declaraciones de Julián Muñoz sobre su relación con Isabel Pantoja en su docuserie, su guerra con Kiko Rivera o su enemistad con Marta Riesco, Isa Pantoja se ha convertido en protagonista de la crónica rosa por otro motivo: la reaparición pública de su madre biológica, Roxana Luque, confesando que no pierde la esperanza de reconciliarse con ella.

Después de años alejada del foco mediático - tras la negativa de Isa a saber nada de ella - la peruana ha regresado con unas declaraciones en un canal de YouTube de su país hablando de su dura infancia y anunciando que quiere convertirse en congresista para ayudar a las familias con problemas económicos para salir adelante, como le suceció a ella.

Además, y como no podía ser de otra manera, Roxana - que guarda un impresionante parecido físico con Chabelita - se ha pronunciado sobre su hija, confesando que lo que más anhela es reencontrarse con ella: "Lo que más deseo en el mundo te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día". "No pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo... Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas, bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello", ha reconocido emocionada.

Un emotivo mensaje dirigido directamente a Isa sobre el que la hija de Isabel Pantoja deja claro que "no tengo nada que decir". Y es que, a pesar de su negativa a habar sobre las declaraciones de Roxana Luque, parece que no entra en sus planes, por el momento, reencontrarse con su madre biológica, un tema doloroso sobre el que nunca se ha pronunciado públicamente. La reacción de la hermana de Kiko Rivera, ¡en el siguiente vídeo!