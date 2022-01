Isa Pantoja, rotunda, responde al deseo de Kiko Rivera de "olvidaros para ser feliz"

MADRID, 14 (CHANCE)

Se recrudece la guerra entre Kiko Rivera e Isa Pantoja. Su relación va de mal en peor desde que falleció su abuela y el Dj hizo unas durísimas declaraciones acusando a su hermana de ser una "mentirosa" y de "no tener oficio ni beneficio" más que hablar de su familia en televisión. Lejos de callarse, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' respondía y, desde entonces, los hijos de Isabel Pantoja no han dejado de lanzarse reproches y dardos públicamente, que hacen que la reconciliación parezca ya algo inviable.

De hecho, después de dejar claro que su familia son tan solo Irene Rosales y sus hijos y pedir a Isa ("señorita" la llama) que les deje tranquilos - algo que la peruana aseguró que "no tenía sentido, como todo lo que dice y hace" - Kiko ha vuelto a la carga con una contundente petición a su hermana a través de su cuenta de Instagram: "El problema que tienes es que tú consideras guerra cuando yo simplemente quiero olvidaros para ser feliz. No insistas ni quieras llamar la atención. Es mejor que te calles, me olvides y vivas tu tu vida. A ver si es posible".

Un deseo del que Isa, sin disimular su sorpresa, se ha enterado por nostros y al que ha respondido rotunda. "Pero si yo hago mi vida y soy feliz, y todo, y deseo que él sea feliz con su familia y con sus amigos" ha asegurado, dejando claro que "yo no he empezado todo esto". "Recordemos que él empezó, yo le contesté y de ahí hasta el día de hoy, ya está", ha apuntado.

Confesando que respeta os deseos de Kiko y que le parece "bien" que quiera olvidarla, Isa advierte que "si él habla yo contesto" y lanza un nuevo dardo a su hermano: "A ver hasta qué punto lo vamos a olvidar porque si él dentro de un mes o dos meses va a ir a un programa a hablar de este tema pues tampoco vamos a olvidar mucho, ¿verdad?".

Además, si pelos en la lengua, responde al mensaje del Dj acusándola de querer llamar la atención, afirmando que ella habla de Kiko igual que él de ella cuando le preguntan en algún programa, ya que cuando le entrevistan en televisión "es porque va a hablar, a pinchar no la verdad". "Que siga contento con su familia y ya está", sentencia, indiferente total a que su hermano quiera olvidarla a ella y a su madre. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!