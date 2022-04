Isa Pantoja sale al paso de los rumores sobre su relación con Anuar: "Yo no tengo que demostrar nada"

MADRID, 26 (CHANCE)

La participación de Anuar Beno en 'Supervivientes' ha sacado a la luz el affaire que, presuntamente, habrían mantenido el hermano de Asraf e Isa Pantoja hace cuatro años, cuando la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' fue expulsada de 'GH Vip' y compartía plató y salidas nocturas con el marroquí, que defendía al modelo en el reality.

Unos rumores que habíamos olvidado completamente hasta que Anuar - alejado del foco mediático en los últimos años - ha reaparecido en 'Supervivientes' y ha confesado que Chabelita "no es de mi agrado. Yo cuando empezaron decía, a ver cuánto dura la gracia pero a lo callado llevan 3 años".

Unas palabras que han sentado fatal a Isa que, demostrando que no es de hielo, se rompía hace unos días en Instagram, sin entender por qué no le gusta al hermano de Asraf ni por qué algunos se empeñan en recordar su pasado.

Consciente de la polémica que ha causado su 'desmedida' reacción a las palabras de Anuar, la hija de Isabel Pantoja confiesa que "no sabe" por qué le ha afectado tanto lo que se ha dicho de ella en los últimos días: "Me traslada a momentos que no me gustan, pero es algo que se ha repetido muchas veces y nunca me he puesto así". "Creo que estaba un poco sensible" reconoce.

Eso sí, Isa deja claro que no tiene miedo a Marta Riesco, que hace unos días la 'amenazaba' con sacar cosas de sus relaciones pasadas después de que ella afirmase en 'El programa de AR' que la reportera y Antonio David Flores llevaban dos años juntos. "Que haga lo que quiera. Yo estoy súper tranquila" señala la peruana, apuntando que "si quieren seguir hablando son ellos los que tienen que demostrar. Yo no tengo que demostrar nada. No quiero seguir hablando del tema"

Sin embargo, y lejos de lo que podamos pensar, Isa va a apoyar tanto a su prima Anabel Pantoja como a Anuar durante el reality, ya que, a pesar de las polémicas declaraciones de su 'cuñado', "creo que puede hacer muy buen concurso". "Anabel tiene su lado gracioso y Anuar también, todo hay que decirlo, así que espero que lleguen a la final. Obviamente yo quiero que gene mi prima porque es mi prima, pero nada, mucha suerte a los dos" concluye, zanjando así los rumores acerca de su relación con el hermano de Asraf.