Isa Pantoja sentencia a Irene Rosales: "No tenemos relación y para mí bien porque no hay guerra abierta"

MADRID, 15 (CHANCE)

Después de un año enfrentados, parece que la relación entre Isa Pantoja y Kiko Rivera no va camino de mejorar y que los hermanos seguirán, por el momento, sin dirigirse la palabra. Después de confesar públicamente su arrepentimiento por las duras declaraciones que hizo sobre la peruana - revelando incluso que le pegó cuando la sorprendió en Cantora intentando quitarse la vida - y de pedirle perdón en varias ocasiones, el Dj parece haber tirado la toalla y hace meses que no se pronuncia sobre ella.

Isa, por su parte, no tiene problemas en seguir hablando de Kiko y, con la sinceridad que la caracteriza, ha revelado que todavía no está preparada para mantener una conversación con su hermano porque no se fía de él y de su impulsividad, pero sí ha asegurado que le desea lo mejor y que no se alegra de nada malo que le pase.

Un tímido acercamiento que sin embargo no tiene con Irene Rosales, a la que no dudó en reprochar en su última visita al 'Deluxe' que no haya 'frenado' a su marido cuando ha atacado a su familia, sin entender que no haya mediado para que Kiko no rompiese su relación tanto con su madre, como con su prima Anabel como con ella.

Fiel a sus sentimientos, Isa confiesa que ni tiene ni quiere relación con su cuñada, pero que para ella es mejor así: "Mi relación está bien, normal, como siempre. No tenemos relación, así que bien. Para mí bien porque no hay una guerra ahora mismo abierta, entonces bien". "Nos ignoramos mutuamente y mi vida sigue igual" explica.

Feliz por su prima Anabel, a la que ve muy bien con Yulen Pereira, y sin entrar en el delicado estado de salud de su tío Bernardo Pantoja, al que no piensa ir a ver al hospital porque como confiesa "no tengo relación con él", la colaboradora prefiere no hablar de su madre, Isabel Pantoja, aunque sí deja claro que la tonadillera "está bien".