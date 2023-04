Isa Pantoja será la próxima en viajar a Honduras para sorprender a Asraf

MADRID, 5 (CHANCE)

Isa Pantoja se entero en 'Tierra de Nadie' que será la próxima en viajar hasta Honduras para darle una sorpresa a su pareja, Asraf Beno, que está teniendo un concurso de lo más polémico por sus discusiones con Manuel Cortés. Aunque las primeras semanas fueron tranquila, el modelo ha tenido varios encontronazos con el cantante y esto ha desatado también la 'guerra' entre Raquel Bollo y la hija de la tonadillera.

Este martes el programa emitía un vídeo en el que veíamos a Asraf y Adara tener un momento de lo más cómplice al compartir sus sentimientos. Y es que ambos han creado un vínculo de amistad muy especial del que ya se está hablando en España porque muchos espectadores ven entre ambos una química que podría llegar a más.

Unas especulaciones que no han afectado a los defensores de algos concursantes. Por su parte, Aitor -hermano de Adara- aseguraba en directo que "me encanta la amistad que está surgiendo entre Asraf y ella, es súper bonita". Isa confesaba estar "emocionada otra vez" al ver que su pareja ha encontrado un apoyo incondicional y añadía: "me encantan cuando se cuentan las cosas".

A pesar de los comentarios que hay en redes sociales, Isa dejaba claro que "a mi me gusta" la relación que está creando el modelo con Adara y que, lo único que estamos viendo desde España es que la famosa concursante de realities "está demostrando que puede haber una amistad entre un hombre y una mujer".

Tras esto, Carlos Sobera advertía a Isa de que será la próxima en viajar hasta Honduras para darle una sorpresa a su pareja y disfrutar de él: "Has visto que Isabel se ha ido para Honduras, Yaiza se ha ido para Honduras. ¿Sabes quién es la siguiente que se va para Honduras? ¡Tú!".

Una afirmación que revolucionaba por completo a Isa, desde plató, quien aseguraba que "es muy pronto, pero yo encantada". La visita de la hija de tonadillera se producirá días después de que su 'primo' y Asraf se enfrentaran ante las cámaras por sus diferencias en la convivencia... ¿Le dirá algo respecto a esto?