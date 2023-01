Isa Pantoja, sobrepasada, ni confirma ni desmiente si ha visitado a su madre en Cantora: "Eso se queda para mi"

MADRID, 17 (CHANCE)

Las navidades ya terminaron y todavía no sabemos a ciencia cierta si los hijos de Isabel Pantoja decidieron pasar unos días junto a su madre en Cantora, o por el contrario, siguen manteniendo cierta distancia con ella. Parecía que los problemas con Kiko Rivera iban a quedar zanjados estas semanas, pero Irene Rosales ha sido la encargada de desmentir que su marido haya visitado a la tonadillera.

Por su parte, Isa Pantoja sí que dejó en el aire que visitaría a su madre, por lo que no sabemos si el encuentro se ha producido. El equipo de Europa Press Reportajes ha podido hablar con la hija de la cantante, quien se ha mostrado muy cansada de que le pregunten siempre lo mismo: "Es que no tengo que decir cuando voy, ni si he ido o no he ido ni nada".

Isa asegura que no tiene que dar explicaciones a nadie de si ha visitado a su madre, o por el contrario, todavía no se han vuelto a ver: "Yo dije que iba a ir porque me lo dijeron y dije pues sí voy a ir, igual que voy al gimnasio, igual que como, igual que ceno".

Indignada, la hija de la tonadillera hace hincapié en que no va a revelar ningún detalle, ya que es un tema personal y prefiere no hablar: "Yo no voy a decir si he ido o no he ido porque eso se queda para mí". Pese a la insistencia de la prensa, Isa no confirma ni desmiente sí acudió a Cantora: "Ya más que nada por rabia, por eso no lo digo, porque me da rabia tener que decirlo".

Parece que por el momento nos vamos a quedar sin saber si madre e hija siguen teniendo tan buena relación como presumen o si hay posibilidades de que vuelvan a ser una familia unida junto a Kiko Rivera.