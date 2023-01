Isa Pantoja, ¿tiene pensado visitar a su madre en Cantora los próximos días? ¡La hija de la tonadillera responde!

MADRID, 3 (CHANCE)

Unas navidades diferentes pero muy especiales para Isa Pi, y es que ha decidido comenzar el año de la mejor manera posible junto a su pareja, Asraf Beno; su prima, Anabel Pantoja; y el novio de ésta, Yulen Pereira. Los cuatro han disfrutado de unos días en Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando el buen tiempo y la compañía.

La hermana de Kiko Rivera llegaba junto a Asraf al aeropuerto, asegurando que ha pasado unos días increíbles en familia: "Estaba con Anabel. La verdad es que muy bien". Algo que no sabemos con exactitud es si la joven tiene la intención de visitar a Isabel Pantoja en los próximos días. Isa confía en que su madre le ha preparado regalos a Alberto para celebrar el día de Reyes: "Supongo, no lo sé, no lo sé". Por el momento, prefiere no desvelar si irá a verla o dejará para otra ocasión.

Aunque parecía que la relación de madre e hija había mejorado en los últimos meses, la hija de la tonadillera guarda silencio cuando se le pregunta si podremos ver un acercamiento con ella en las próximas semanas. Pero Isa no se muestra sorprendida al escuchar que su madre no le ha desheredado a pesar de las tensiones familiares: "Eh... Sí, claro".

Aprovechando los días festivos que quedan por delante, estamos a la espera de que se produzca este ansioso reencuentro familiar en Cantora. Aunque alguien que es más difícil que pase a visitar a Isabel Pantoja es Kiko Rivera, pero quien sabe, puede que nos llevemos una gran sorpresa.