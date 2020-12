Isa, "tocada" tras el duro reencuentro con su madre, Isabel Pantoja, en Cantora

MADRID, 28 (CHANCE)

Tras salir de "La casa fuerte" después de casi dos meses aislada en el reality de Mediaset, Isa Pantoja confesaba que no había podido contactar con su madre, Isabel Pantoja y anunciaba, vía exclusiva, que no dudaría en presentarse en Cantora si era necesario y saltar la verja para poder reencontrarse con la tonadillera.

Algo que sucedió el pasado 23 de diciembre, cuando Isa se presentaba en la famosa finca para comprobar, de primera mano, cómo estaba su madre después de romper completamente su relación con Kiko Rivera y evitar todo contacto con ella tras sus polémicas declaraciones en "Lecturas" confesando que temía por su madre y que creía que debería visitar a un psicólogo.

Según ha desvelado Beatriz Cortázar en "El programa de Ana Rosa", el reencuentro entre madre e hija no fue como se ha contado, pero tampoco fue un momento fácil para la peruana. Isabel Pantoja no le dijo a Isa - como señaló Ana María Aldón en "Viva la vida" - que no volviese por Cantora porque allí ya no le quedaba familia, y tampoco le reprochó que fuese igual a Kiko y no quisiese verla más, pero la conversación tuvo un tono serio lleno de dolor por parte de la tonadillera, muy molesta con su hija por sus recientes declaraciones.

Una conversación en la que la tonadillera llevó la voz cantante, que duró poco más de media hora y tras la cual Isa salió de Cantora "muy tocada". La joven, muy "hermética" con su reencuentro con la tonadillera, no ha contado a nadie ningún detalle de lo que hablaron, ni siquiera a su hermano Kiko.

Una dura y dolorosa conversación madre e hija tras la que, si embargo, Isa no renuncia a volver a ver a la artista. Según ha desvelado la periodista, la peruana quiere tener más encuentros con su progenitora y va a seguir "insistiendo para seguir encontrando esa unión entre madre e hija que no está tan rota" como la de Kiko con la tonadillera.

Pese a que Isa está "muy tocada" y que el reencuentro con su madre no ha sido el soñado, no se rinde y luchará con uñas y dientes por recuperar el cariño y la confianza de la tonadillera. Sin embargo, sabe que ahora no es el momento, y después de pasar Nochebuena y Navidad con Asraf, Dulce y su hijo Albertito, ahora baraja diferentes opciones para Nochevieja, ya que las puertas de Cantora por el momento pertenecen cerradas para ella.