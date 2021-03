Isaac y Jesús, el cara a cara más tenso de 'LIDLT'

MADRID, 18 (CHANCE)

Isaac llegaba a la hoguera muy subido de tono: "Alegrar esas caras que ya está aquí papá"... y los concursantes se quedaban muy impactados por la soberbia que ha demostrado. En la primera pregunta, Jesús ha querido saber si fue Marina la que se lanzó a él, a lo que 'el lobo' ha respondido "No"... por su miedo era que su novia le buscara a él y no al contrario.

Sobre si se ha arrepentido en algún momento de lo que ha hecho, Isaac asegura no haber oído de Marina nunca esas palabras... y Manuel ha confesado creerse al nuevo 'novio' de la que era su pareja. "Yo creo que ella siempre ha sido así, pero tú no le has dejado ser, no le dejabas vestir como quería, dejarla bailar..." ha confesado 'lobo' y con esto ha enfurecido a Jesús que le contestaba diciendo que ella siempre ha tenido libertad en su relación.

El vídeo del día Montero dice sobre Iglesias que ella habría gestionado su salida de otra manera

La última pregunta que le ha hecho Jesús a Isaac ha sido si quiere seguir con Marina cuando acabe el concurso y este le ha asegurado que: "Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona, tranquilo", además ha confesado no estar enamorado, pero con ganas de seguir conociéndola: "No puedo decir que esté enamorado, pero sí siento esa atracción y esa llama y es mutuo, tenemos muchísimas cosas en común, nos gusta hacer las mismas cosas y afuera vamos a seguir conociéndonos"