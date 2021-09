Isaac y Marina se miran fijamente a los ojos y se sinceran tras su ruptura

MADRID, 22 (CHANCE)

Marina llegaba a 'La última tentación' como el asunto pendiente de Isaac y lo cierto es que cada día nos damos cuenta que los dos tienen que aclarar y arreglar muchas cosas que todavía andan en el limbo en cuanto a su relación. Aunque la concursante no quería ni mirarle las primeras noches, ya duermen en la misma cama, eso sí, con una pared de cojines en el medio para que no haya ninguna imagen que pueda molestar a sus respectivos amoríos.

"Me duele haberla hecho daño porque la quise mucho, lo siento de verdad. Te quise mucho, estuve enamorado de ti, pero en la vida se toman distintos caminos y me duele muchísimo que lo hayas pasado mal por mi culpa" decía Isaac en unas de las actividades que la organización del programa les ha propuesto.

Mirándose fijamente, cada uno tenía que escribir una palabra en la espalda del otro, sobre todo el sentimiento que les ha despertado mirarse... Isaac es consciente de que: "Ella apostó todo, pero yo también, me da lástima que esté así y no poderme llevar bien con ella" y no ha podido reprimir sus lágrimas al darse cuenta del dolor que ha sufrido Marina.

"Yo le perdono, ya está, él ha cogido su camino y yo el mío. Es que no puedo llevarme bien con él, no puedo, me sale así, lo siento" aseguraba Marina, teniendo muy claro que no quería ningún acercamiento con él, pero lo cierto es que con la mirada le busca y a veces sonríe al escuchar alguna tontería del que fue su pareja.

Marina escribía la palabra 'mentira' en la espalda de Lobo y confesaba que: "Yo sé que él me dice que no, pero la que lo ha vivido he sido yo y para mí y ha sido una mentira"... los dos lloraban, sin poder hacer nada por evitar descubrir sus sentimientos ante la persona con la que tuvieron un pasado y, quién sabe, un presente.