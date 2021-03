Isaac se olvida de Marina con otra de las tentadoras de 'La isla de las tentaciones', Bela

Mientras pensábamos que seguía feliz su relación con Marina, Isaac reaparece de lo más cariñoso y cómplice con Bela, una de las solteras

MADRID, 26 (CHANCE)

Disfrutando de la buena relación que forjaron durante su paso por 'La Isla de las Tentaciones', Isaac, Simone, Imanol y Bela se dieron cita en uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid para disfrutar de una divertida comida en la que no dejaron de compartir risas y confidencias en ningún momento.

Aunque pensábamos que Isaac y Marina seguían con su apasionada relación después de confesar en el último programa de 'La isla de las tentaciones' que llevaban seis meses juntos, lo cierto es que 'Lobo' se mostró de lo más cariñoso y cercano con su compañera Bela, con la que parece tener algo más que una simple amistad.

Muy cariñosos y cómplices, ambos compartieron besos y abrazos frente al resto de comensales sin esconderse ya que, a juzgar por las imágenes, ambos han comenzado una bonita relación amorosa que podría verse truncada por la participación de 'Lobo' en la nueva edición de 'Supervivientes'. Aunque el joven dejó claro que por el momento no ha firmado ningún tipo de contrato para participar en el reality, reconoce: "Pues ojalá, me encantaría ir, pero yo de momento no sé nada".

Mientras que Lobo y Bela hacían gala de la nueva relación que han comenzado, Simone mostraba su faceta más cariñosa con una joven rubia que les acompañó en todo momento. Aunque el italiano intentó forjar una relación con Lola durante su paso por 'La Isla de las tentaciones', lo cierto es que Simone ha cerrado esa etapa para comenzar una nueva relación, aunque entre risas Isaac nos ha confesado que son solo amigos.

- CHANCE: Darte la enhorabuena, vas a participar en Supervivientes.

- ISAAC: Pues ojalá, me encantaría ir, pero yo de momento no sé nada.

- CH: ¿Te gustaría participar?

- ISAAC: Me encantaría. Sí. Ojalá, pero no sé nada.

- CH: Qué te parecen las palabras del pare de Marina, de José Luis.

- ISAAC: ¿Quién es ese? No sé quién es ahora mismo, no caigo en esa persona.

- CH: Dice que no le gustas para su hija.

- ISAAC: Bueno, que se meta en sus asuntos mejor. Él que viva su vida y su hija que viva la suya.

- CH: Tú con Marina cómo estás. Te hemos visto muy bien acompañado por Bella.

- ISAAC: Es amiga mía. 'Team tentadores'.