Isaac Torres, de "La isla de las tentaciones" habla sobre su 'te quiero' a Marina

MADRID, 22 (CHANCE)

Con su atractivo y su labia, Isaac Torres se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de "La isla de las tentaciones" al conseguir que Marina cayese en la tentación en tiempo récord, olvidándose de su novio Jesús desde el primer momento y dándonos grandes momentos de pasión con su tentador.

Semana a semana, la relación entre ambos se va estrechando un poquito más y en el último programa incluso vimos como Isaac no dudaba en decirle "te quiero" a Marina. Unas palabras que ahora matiza un poco avergonzado, asegurando que "también puedo querer a mi perro. Quiero de muchas maneras y al final se coge cariño".

Lobo, que confiesa que "no es nada fingido" y que la pasión que vemos es la que hay en realidad, prefiere no desvelar si continúa, a día de hoy, su relación con Marina o si por el contrario ésta prefirió apostar por Jesús. "No sé, ya os daréis cuenta a lo largo del reality", afirma.

Sin querer hablar de las declaraciones del padre de Marina asegurando que le gustaba más Jesús para su hija, y "jurando" que no sabe cómo está el tema de la filtración del tórrido vídeo en el que se le veía manteniendo relaciones sexuales con la sevillana, Isaac sí desmiente su fichaje por "Supervivientes": "Ojalá, a mí no me han dicho nada. Estaría guapo".