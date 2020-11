Isabel y Agustín Pantoja han hecho una llamada a México para derribar la imagen de Silvia Pantoja

MADRID, 27 (CHANCE)

No solamente el testimonio de Silvia Pantoja nos está dejando con la boca abierta, también el de los colaboradores, que se han convertido en imprescindibles en estos especiales sobre la herencia de Paquirri. Pepi Valladares lo ha vuelto a hacer, si el viernes pasado confirmó que encubrió a Isabel Pantoja en el registro policial que se realizó en su casa, esta vez ha contado algo que también afecta a Agustín Pantoja.

Según ha contado Pepi, Isabel Pantoja y su hermano han hecho una llamada a México para hundir la imagen pública de Silvia Pantoja: "Me consta que ha llamado a México, para saber a qué te dedicas en México. Está dando a entender que profesionalmente no trabajas allí. El motivo de la llamada, han hablado con el manager y cuñado de Juan Gabriel, han hablado hoy mismo para cerrarle y sacarle un poco de papelera a Silvia. Ellos preguntan a qué se dedica Silvia".

Silvia no se ha quedado callada y ha contestado a su tía: "Están insinuando prostitución. Tengo la suerte de que llevo meses sin cantar, tengo amigos que me ayudan, cuando no es uno es otro, porque a la gente buena siempre la ayudan. Si yo hubiese querido hubiese estado con los tíos más ricos de México y en España, pero yo soy de corazón. Se cree ladrón que todos son de su misma condición. Yo jamás he estado con un hombre por su dinero. Quieren sacar basura de mi. Isabel Pantoja tiene celos de mí artísticos. Estábamos en el piso de Odonell y como siempre se estaba hablando de artistas y mi tía Ana dijo ‘Mira, os voy a decir una cosa, la única que puede hacer sombra a mi Maribel es esa que está ahí (yo)"