Isabel Díaz Ayuso abre su corazón

MADRID, 10 (CHANCE)

Isabel Díaz Ayuso se ha sentado esta noche en 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne y lo cierto es que la hemos visto de la forma más natural posible. Hablando de cómo ha llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, la periodista ha comentado aspectos de su vida desconocidos y... ¡atención! porque ha abierto su corazón hablando de su vida sentimental.

Sobre cómo es salir con una política, Ayuso ha contestado que: "El que tenga pareja te lo dirá", pero sí que ha afirmado haber tenido pareja en el tiempo en el que ha estado dentro de la política: "Un tiempo muy pequeñito, pero hace más de diez años".

Isabel le ha confesado al presentador que siempre ha estado muy atareada con su trabajo y eso nunca ha sido un impedimiento para tener pareja: "Casi todo el tiempo que he estado con esto he estado sola, alguna pareja he tenido, pero casi siempre he estado sola trabajando muchísimo. Las personas que me han conocido me han visto muy involucrada en el trabajo y lo han llevado bien, siempre me están pasando cosas".

"Las personas que me han ido acompañando, con todas tengo muy buena relación a día de hoy, siempre" ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre sus exparejas y es que si hay algo por lo que le encanta vivir en la capital es por la capacidad de poder rehacer tu vida: "En Madrid tienes la oportunidad de volver a empezar de cero, no es un pueblo, según tus aspiraciones tu vida se configure de una manera u de otra".

Ayuso ha salido airosa de la pregunta sobre las famosas fotografías que vieron la luz hace unas semanas con un hombre en Ibiza respondiendo que: "Tu te crees para un día que me voy, soy una desgraciada. Después de dos años dije 'vamos a ver mundo, a Ibiza' y entonces, en fin... había drones te digo, ahora veo los selfies y digo 'estos puntos negros ya sé lo que son'. Me sentía tan libre por allí".