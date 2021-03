Isabel Díaz Ayuso asegura que la república 'no le sienta bien' a España

MADRID, 10 (CHANCE)

La entrevista que le ha hecho María Teresa Campos a Isabel Díaz Ayuso para 'La Campos móvil' se ha emitido esta tarde en Telecinco a las 20:30h y lo cierto es que nos hemos quedado con ganas de más. Un formato muy ameno y dinámico, a la vez que esperado tras la decisión que ha tomado la presidenta de la Comunidad de Madrid en el día de hoy de convocar elecciones municipales.

Ha recorrido varias calles con María Teresa Campos, la calle Génova, donde la hemos podido ver de lo más simpática con los trabajadores de los negocios que hay, dando un paseo con la comunicadora.

La política ha recordado cómo fue su infancia y adolescencia en el barrio de Chamberí, además le ha comentado a María Teresa Campos que enseguida se independizó con dos personas a las que no conocía de nada. Uno de los temas con el que hemos visto a Isabel hablando con el corazón ha sido el de la maternidad, sobre todo cuando ha asegurado que tiene tres sobrinos que son como sus hijos.

María Teresa Campos enseguida sacaba a pasear el tema de la monarquía, a lo que Isabel ha asegurado que a España no le sienta bien la república. Finalmente han acabado hablando de Don Juan Carlos I: "Pregúntame porque ha tenido grandes éxitos" y segundos más tarde confesaba su opinión acerca de las últimas polémicas del emérito: "España olvida pronto y creo que al Rey Juan Carlos se le deben muchas cosas, él ha sido un gran apoyo para muchos empresarios españoles y un gran embajador para otros países. Efectivamente, no todo ha estado bien y no todo se tiene que entender, también se le está juzgando. Desde luego este no es el final que se merece, en su legado sería injusto tratar solo esta etapa".