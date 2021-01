Isabel Gemio, un apoyo fundamental para Bertín Osborne tras su separación

MADRID, 18 (CHANCE)

Después de conocer la sorprendente noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez han sido muchos los rostros conocidos los que le han mostrado su apoyo a la pareja ya que, juntos o separados, son dos de los personajes más queridos en nuestro país.En esta ocasión ha sido la periodista Isabel Gemio la que ha utilizado su cuenta de Instagram para dejarle claro a Bertín Osborne que puede contar con ella en estos difíciles momentos que está atravesando. "Nos conocemos desde hace más de 30 años. A @bertinosborne le he entrevistado muchas veces. Hemos coincidido en fiestas privadas y públicas. Nuestra relación es de afecto y respeto mutuos. Conocemos muy bien lo bueno y lo malo de esta profesión. Quiero agradecerle públicamente su apoyo en momentos tan difíciles para mí. No tenía por qué hacerlo" comienza explicando Gemio a sus seguidores.Junto a una multitud de fotografías en las que aparecen ambos compartiendo algunos de los momentos más importanes de sus vidas, Isabel también tiene algunas palabras para Fabiola a la que cataloga de maravillosa: "Fabiola es una de las personas más elegantes que conozco, y no hablo del exterior, que también. Y solo puedo desearle mucho ánimo y fuerza para seguir luchando por los maravillosos hijos que tiene. A los dos, todo mi cariño" setencia la periodista.