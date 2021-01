Isabel Gemio celebra su 60 cumpleaños "bailando" y "celebrando la vida, aunque duela"

MADRID, 5 (CHANCE)

Isabel Gemio cumple hoy, 5 de enero, 60 años. Una cifra redonda que la periodista, que lleva una temporada en un discreto segundo plano, celebra "bailando", "brindando por los que están y no están" y "celebrando la vida aunque ésta duela", como ella misma ha publicado en su cuenta de Instagram, con una preciosa reflexión en la que, sin decirlo con palabras, deja claro en qué momento vital se encuentra y cómo afronta el año que acaba de comenzar.

Volcada completamente en su hijo Gustavo y en la Fundación que creo ella misma para conseguir fondos para colaborar en la investigación de las enfermedades raras, la extremeña confesaba recientemente que su hijo es su "héroe" y su "maestro". Y es que, a sus 24 años, y con una distrofia muscular que le hace ser completamente dependiente, el joven ha conseguido hacer su vida y tiene pareja desde hace 4 años. Una sensación que Gemio pensó que su hijo no viviría, la de enamorarse, y que no puede evitar emocionarla. Con él, con su pareja y con su otro hijo, Diego, la periodista reside en una casa a las afueras de Madrid.

Manteniendo su vida sentimental completamente al margen del foco mediático, la presentadora no confirma ni desmiente si continúa su relación con Pablo Rafael López, su última pareja conocida, con quien comenzó un discreto noviazgo en el año 2015.

Hoy, coincidiendo con su 60 cumpleaños, Isabel se ha confesado a través de Instagram, donde con una fotografía en pijama, con una radiante sonrisa y bailando, ha hecho una reflexión en la que desvela que, a pesar de los problemas, siempre hay cosas que celebrar y, pese a todo, ella se considera una persona afortunada: "En todos mi cumpleaños me gusta bailar. Este año, sin [email protected], pero no quiero dejar de hacerlo. Brindaré por los que están y por los ausentes. Por los que perdí. Por los que vendrán. Por vosotros que por aquí me habéis dado calor en los días más fríos. No pensaba hacerlo , pero la vida hay que celebrarla, aunque duela. Porque a pesar de todo tengo muchos motivos para dar las gracias. Tengo lo más importante: amor, salud, ilusión, [email protected], paz, tiempo, gratitud, pasión por la vida, esperanza".