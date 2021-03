Isabel Gemio deja claro que su "guerra" con María Teresa Campos no le afecta

MADRID, 3 (CHANCE)

Isabel Gemio y María Teresa Campos protagonizaron un tenso encontronazo el pasado mes de enero, después de que la veterana presentadora se viese atacada por la entrevista que le hizo la extremeña para su canal de YouTube. Aludir a la edad de la malagueña fue un feo para la madre de Terelu, que no dudó en llamar "cerda" a su hasta ahora amiga y romper la relación que las unía hace 30 años.

Pese a que han pasado cerca de dos meses y Teresa declaró en su día que no quería hablar más del tema ni saber nada de Gemio, Isabel no ha olvidado la polémica y recientemente hablaba del asunto durante su participación en "Dos parejas y un destino" con Chenoa y Jesulín de Ubrique. Muy sincera, la periodista confesó que la entrevista no salió como ella pensaba y, de habérselo pedido María Teresa, a quien tenía aprecio, no la hubiese emitido.

Ahora, le preguntamos a la presentadora de "Sorpresa sorpresa" por estas palabras y deja claro que, a nivel profesional y con su edad, lo que digan los demás, incluida Teresa Campos, ya no le afecta.

- CHANCE: Hola Isabel hemos podido ver el programa en el que estás con Chenoa, Jesulín. Te has abierto con ellos y le has contado tu percepción de lo que sucedió con María Teresa.

- ISABEL: Ya he dicho lo que tenía que decir. No quiero alimentar más la bola de nieve, la Filomena ya se fue. Todo lo que diga alimenta y no quiero colaborar.

- CH: ¿Ya más tranquila?

- ISABEL: Sí, afortunadamente, pero lo que tengo claro a mi edad es que lo que no depende de mí, procuro que no me afecte. Yo respondo de lo que yo hago, de cómo yo hago las cosas, pero de lo que los demás hacen o juzgan no. Como dijo alguien, la libertad es con lo que te han hecho, qué es lo que tú haces.

- CH: Por lo menos te pudiste explicar.

- ISABEL: A estas alturas todo el mundo tiene su propia opinión, la gente que ha visto la entrevista lo ve muy clarito, además mayoritariamente me he sentido muy apoyada y ya está.

- CH: Preguntarte por Julia Otero, hizo unas declaraciones y dijo que tenía un cáncer.

- ISABEL: Ya he dicho, le he mandado un mensaje, pero en eso está mucha gente y ella seguro que lo ha cogido a tiempo, que eso es muy importante, todo tipo de cáncer si se coge a tiempo es lo importante, ella es muy fuerte, seguro que va a salir estupendamente.