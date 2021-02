Isabel Gemio habla de María José Campanario con Jesulín de Ubrique

MADRID, 26 (CHANCE)

Isabel Gemio ha aparecido en 'Dos parejas y un destino' para recibir a Jesulín de Ubrique y Chenoa y lo cierto es que nos hemos quedado a cuadros con el tema de conversación que han tenido los tres... ya que el nombre de María José Campanario ha vuelto a salir a la luz, sobre todo después de que la que fuera presentadora de televisión le dijera al torero que le gustaban las mujeres con carácter porque todas las que habían pasado por su vida eran de personalidad fuerte.

"Jesús ha dado siempre juego, es un tío sincero, puede gustar o no, pero siempre se ha mostrado natural y en las entrevistas era muy generoso" empezaba diciendo la Gemio, pero lo gordo ha venido cuando ha dicho "A ti por currículum te gustan las mujeres con carácter" refiriéndose a Jesulín de Ubrique.

Éste no le ha dado mucha importancia y ha asegurado que: "Yo la persona que tengo a mi lado la asumo con sus defectos y sus virtudes" y ¡atención! porque lo mejor de esta conversación ha venido cuando el torero ha confesado todo lo que ha aprendido al lado de su actual mujer:

"He sabido aprender a ser una persona más abierta, yo me acuerdo cuando mi mujer empezó a hacer su carrera y tenía que ser presencial en Oporto... y en ese aspecto era un poco egoísta y yo le decía a mi mujer 'qué necesidad tienes de irte', pero lo analice con la almohada y pensé en la tontería que había dicho. Por la mañana me di cuenta que yo no era nadie para impedir nada a nadie, ella me abrió un horizonte".

Y es que Jesús ha confesado que fue una época dura porque: "Mi mujer se tiraba 15 días fuera". Isabel Gemio, que no puede estar sin meter la puntillita ha opinado sobre el papel de María José Campanario y ha confesado que: "El papel de tu mujer no ha sido nada fácil, no se le ha puesto fácil y creo que lo ha llevado con mucha dignidad", sin que nadie hablase antes de la persona de esta en la prensa.