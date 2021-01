Isabel Gemio reaparece tras la polémica con Teresa Campos y anuncia demandas

MADRID, 19 (CHANCE)

Después de convertirse en el centro de todas las críticas por la entrevista que hizo a María Teresa Campos en su canal de YouTube, Isabel Gemio ha reaparecido. Muy enfadada, y con muchas cosas que decir, la presentadora ha dado la cara y ha respondido a la polémica.

- CHANCE: Isabel, buenos días. En primer lugar, solo saber cómo estás y cómo te encuentras.

- ISABEL: Muchas gracias por vuestro interés.

- CH: ¿Te imaginabas que iba a dar tanto de sí?

- ISABEL: ¡Cuidado que os vais a resbalar!

- CH: No te preocupes.

- ISABEL: No, no, sí me preocupo y sobre todo por si me caigo yo con toda la compra.

- CH: No sé si has podido hablar con Teresa, si ha podido ver las disculpas públicas*

- ISABEL: Yo hasta que no diga mis primeras palabras, ya he tenido coches en mi puerta, no vais a dejar de intentarlo. Lo comprendo, lo agradezco, pero no tengo nada que decir. No tengo nada que decir.

- CH: ¿Has podido hablar con ella?

- ISABEL: Tengo algunas cosas de mi abogada.

- CH: ¿Está en manos de la abogada?

- ISABEL: Sí.

- CH: Demandas contra determinadas personas.

- ISABEL: Ya hay alguna, ya hay alguna. Luego hay otras que se pierden. Sí, se pierden porque eso es derecho de libertad de expresión, pero yo siempre he dicho que, por favor, soy partidaria de la libertad de expresión, pero no de la libertad de destrucción y ya está. Entonces, como no me gusta alimentar la polémica y nunca he necesitado de la polémica para sobrevivir en mi profesión ya está. Estoy ahí con mi canal y estoy tranquila, por favor.

- CH: ¿Qué te parecieron declaraciones tan fuertes de alguien tan cercano como tu sobrino?

- ISABEL: Bueno pues juzgad vosotros mismos. Es una persona enferma, ¿vale?

- CH: De todas maneras, vimos a tu hermano que cogió el teléfono para defenderte.

- ISABEL: Para nosotros es un gran pesar y un gran dolor que mi familia esté en todo esto. Además, estas declaraciones las vuelven a poner y vuelve otra vez la bola de nieve y no quiero colaborar, ósea, de verdad. Entendedme, por favor.

- CH: ¿Has podido hablar?

- ISABEL: Tengo prioridades en la vida. Tengo prioridades para las que necesito mucha energía, mucha salud mental y física.

- CH: Te vemos bastante afectada.

- ISABEL: No, estoy tranquila y tengo paz porque duermo muy bien.

- CH: Una última pregunta porque se había comentado que Nilo podría aparecer en un programa de televisión. ¿Has hablado con él?

- ISABEL: Eh, de verdad que no. Es que me da vergüenza... ¿Vosotros entendéis esto, la gente que me conoce aquí de toda la vida? A mí es que me da vergüenza todo esto y no me parece... Siempre he dicho lo mismo, desde hace veinte años digo lo mismo y hay quien no me perdona. Yo no puedo hacer más de lo que hago que ser coherente con mi vida y afortunadamente si quiero agradecer la cantidad de mensajes de apoyo que estoy recibiendo porque hay una parte de la sociedad que sabe que esto no está bien, que siempre he estado en contra de los linchamientos y ya está, es lo que agradezco lo bueno de lo que me está llegando que me está viniendo gente de hace cuarenta años, de cuando empecé a trabajar hace cuarenta años. En mis redes, con mis teléfonos... Ha habido días que no paro, que no hago otra cosa que atender, que estar al teléfono.

- CH: Una persona con tanto bagaje del periodismo, ¿qué te parece que haya pasado todo esto?

- ISABEL: Vosotros mismos. Yo trato al espectador como personas inteligentes que saben diferenciar y que saben valorar lo que es una carrera de cuarenta años sin escándalos. No he necesitado de la polémica para sobrevivir, pero muchísimas gracias, de verdad. Fíjate cómo os habéis enterado... Alguien os ha avisado de por aquí, ¿no? Quedaría muy bonita una imagen mía cayéndome.

- CH: Solo dinos si has hablado con Teresa.

- ISABEL: No voy a entrar, ahí si que no voy a entrar. Que cada uno saque sus propias conclusiones viendo la entrevista, nada más.

- CH: ¿Tus hijos cómo están?

- ISABEL: Pues afortunadamente muy bien y muy orgullosa de ellos, la verdad, que también lo están y eso es lo que me sabe peor.

- CH: ¿A ellos le ha afectado esto?

- ISABEL: ¿Tú que crees? ¿Creéis que? Bueno, ya está