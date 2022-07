Isabel Gemio reconoce estar viviendo una etapa de aprendizaje y crecimiento personal

MADRID, 25 (CHANCE)

Varios rostros conocidos se acercaron al Teatro Real para escuchar en directo a la cantautora francesa Zaz. Algunos de los asistentes que han posado en el photocall han sido Dani Mateo, Ana Álvarez, Nathalie Poza o Isabel Gemio, entre otros.

Hemos querido hablar con la periodista Isabel Gemio, que reconoce estar centrada en aprender y probar cosas nuevas: "Pues es una etapa de descubrimiento, aprendizaje, muy interesante. Dedicándome a cosas que me interesan, descubriendo otras que no conocía. Es una etapa muy interesante y de crecimiento personal, que siempre es lo más importante".

La presentadora asegura que no está al tanto de la vida de Rocío Carrasco, ya que ha llegado un momento en su vida en el que no le interesa lo ajeno: "Son cosas que no me interesan nada a mí. Solo quiero que sea feliz y que cada persona sea dueña de su vida y de hacer lo que le dé la gana, eso es lo importante".

"Cuando llegas a un punto de la vida que ya no necesitas nada externo para estar bien, para tener paz, para hacer lo que realmente sientes, eso es lo más maravilloso del mundo", reconoce la presentadora.

Admite no estar enterada de la relación de José Ortega Cano con Ana María Aldón: "No tengo ni idea de lo que me estás contando, yo vivo en otro mundo, en mi mundo".

Por otra parte, desmiente que ella haya hablado públicamente de retirarse y asegura que simplemente espera que le lleguen proyectos que le interesen "Yo jamás he dicho eso. Yo creo que hay cosas que una no se retira de nada, está ahí y si encuentra un proyecto que le gusta se lleva a cabo y si no, vivir, que es lo más importante del mundo".

Sobre si tiene pareja o no, responde: "Estoy enamorada de la vida, que es lo importante". La presentadora asegura que no necesita nada para ser feliz: "Estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida".