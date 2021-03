Isabel Gemio, "superada" tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco

MADRID, 24 (CHANCE)

Amiga de Rocío Carrasco desde hace años, y a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos, Isabel Gemio se sumaba en sus redes sociales a la oleada de solidaridad pública que se ha desatado a favor de la hija de Rocío Jurado tras sus desgarradoras confesiones en los dos primeros episodios de su serie documental, confesando ser una mujer "maltratada" física y psicológicamente por su exmarido, Antonio David Flores.

Ahora, la presentadora se pronuncia por primera vez tras las demoledoras declaraciones de su amiga Rocío.

- Buenos días, Isabel. Te quería preguntar un poco por la docuserie que ha salido en Telecinco de Rocío Carrasco. Hemos visto que en redes le has dado todo el apoyo y bueno, no solo ahora si no siempre. Me gustaría que me contaras un poco tus impresiones.

- Mira, prefiero no opinar aquí en medio de la calle* Es un tema tan serio, tan grave, tan doloroso que prefiero no tratarlo así, ¿vale? Me vas a disculpar. Yo estoy pensando en hacer un vídeo porque todo me parece muy fuerte y ponerlo en mis redes. Ya he puesto un post y he dicho lo que pienso, y, evidentemente, todo el mundo sabe que yo adoraba a su madre y hasta niña la conozco desde niña* Evidentemente, es todo muy doloroso, todo muy fuerte, no sé como catalogarlo y no sé que haré, si diré algo más, si no diré nada porque que te importa lo que yo diga, pero es todo increíble. Muy doloroso al final.

- Me imagino que te quedaste impresionada, no sé si tenías conocimiento de algún caso de todo lo que contó.

- Sí, claro, de parte sí, pero no voy a comentarlo porque todo el mundo opina y es muy fácil opinar. Yo quiero hacer una reflexión un poquito más allá de algunas cosas, pero lo haré por mis redes que para eso están.

- Es un poco complicado porque se juzga mucho el papel de una mujer en este caso.

- Es evidente, sí, sí, y más cosas* Muchas más cosas.

- Y mediáticamente también todos hemos sido responsables, ¿no?

- Bueno, algunos, yo no. Yo no me siento responsable. Yo siempre he dicho lo que he pensado y lo que me parece que no puede ser.

- Tú veías ahí que algo no*

- Hombre, algo no, mucho. Pero lo hemos permitido, se ha permitido, yo diré lo que tenga que decir porque no sé, estoy un poco superada.