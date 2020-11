Isabel Jiménez confiesa la alegría que siente al tener a Sara Carbonero cerca

MADRID, 4 (CHANCE)

El vídeo del día Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.



Trump y Biden siguen intercambiando golpes con victorias en estados clave.

Si hay alguien que está como loca de contenta por tener de nuevo a su amiga Sara Carbonero en Madrid, esa es Isabel Jiménez. Como bien sabemos, las dos periodistas se hicieron íntimas cuando la mujer del que fuera portero del Real Madrid trabajaba en Informativos Telecinco y desde entonces, su amistad ha ido creciendo sin límites. Además, la presentadora de televisión ha estado en todo momento apoyando a Sara en sus momentos más bajos en su lucha contra el cáncer y cuando Iker sufrió el ictus que dejó a sus seguidores consternados.

"Teníamos muchas ganas, nos apetecía. Es verdad que estas últimas medidas te impiden hacer todas las cosas que nos gustaría pero es verdad que ahora la tranquilidad de tenerla mucho más cerca, que los niños crezcan juntos" nos ha confesado Isabel Jiménez ahora que puede hacer más planes con su amiga.

En cuanto a cómo está llevando el embarazo, la presentadora confiesa que: "Es otro niño, ya no queda prácticamente nada y se ha juntado todo. Parece que lo he hecho adrede, cuando vi el calendario dije estoy embarazadísima, el lanzamiento de la campaña de slow love, todo concentrado en dos meses. Muy contenta. Lo estoy llevando igual que con Hugo y me lo permite. Ahora que ya estoy en tercer trimestre, me queda poquito, estoy frenando mucho pero septiembre y octubre han sido una locura y me lo ha permitido. No sé cuando salga la guerra que dará".

Tras haber pasado el Covid, Isabel reconoce que tiene anticuerpos y por eso 'juega' un poco con la tranquilidad: "Al final yo juego un poco con la tranquilidad de que soy así pero también porque lo he pasado. Hay casos de reinfección pero hay pocos, lo vives de otra manera. Al final tengo anticuerpos, he pasado el proceso y muy mala suerte tiene que ser que me toque. No puedes vivir pensando que te vas a contagiar en cada momento".