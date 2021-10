Isabel Jiménez lo confiesa: ¡Ya conoce a Kiki Morente!

MADRID, 8 (CHANCE)

Volcada en la lucha contra el cáncer, Isabel Jiménez colabora un año más en la campaña de Ausonia que protagoniza junto a Marta Sánchez y Ana Locking, aportando su granito de arena para la investigación contra el cáncer de mama, una enfermedad "que nos toca a todos" y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por la relación de Sara Carbonero y Kiki Morente, uno de los noviazgos del año que, por el momento, sus protagonistas se resisten a confirmar.

De lo más diplomática, Isabel responde así cuando le comentamos que, desde su separación de Iker Casillas, su gran amiga está más guapa y más relajada: "Ella siempre ha sido así, pero ha pasado por una enfermedad muy complicada, imagínate en tu caso. Yo los adoro a los dos, son mis amigos, aunque mi amiga del alma es Sara. Y relajada con los paparazzi no sabría yo decirte si es la definición...".

"Hace muchos años, cuando no estaba tan presente en redes sociales, yo decía es el gran descubrimiento que la gente tiene que hacer de Sara, ella se ha desnudado mucho en sus redes, escribe súper bonito, es lo que veis. Que os voy a decir yo que es mi amiga", confiesa sin ocultar su orgullo de amiga.

Sin confirmar la relación de la peridista con Kiki Morente con un "eso lo decís vosotros", Isabel asegura que sus imágenes cómplices con el cantaor no quieren decir nada: "Si un día sale una fotografía de ella con mi marido, ya está con mi marido, claro* es que* vosotros sois los que montáis las historias o las desmontáis".

"No sé si son solo amigos. A mi no me preguntéis, no soy su portavoz", señala la presentadora de Informativos Telecinco, confesando, 'involuntariamente', que ya conoce a Kiki. "Le conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, hace mucho tiempo* me estáis metiendo en un berenjenal, no me lieis. Yo no tengo nada que ver. Me dais calores", ha intentado salir del paso tras desvelar su nexo con el amigo especial de Sara.

Feliz por el embarazo de la hermana de Sara, Irene, con quien también tiene una estrecha relación - "Seré tía postiza" confiesa - Isabel asegura rotunda que en su caso ella no irá a por la niña, ya que con sus dos pequeños, Hugo y Dani, "tengo bastante. Yo hasta aquí".