Isabel Jiménez y David Cantero nos felicitan la Navidad con este especial posado

MADRID, 4 (CHANCE) Las fechas navideñas son de las más especiales en todo el año y aunque haya personas que expresan públicamente que no les gusta en absoluto porque se acuerdan de los seres queridos que ya no están, hay muchos que la celebran por todo lo alto. Aunque este año sea uno de los más extraños y las celebraciones van a ser de lo más diferente, no hay que perder el espíritu navideño. Qué mejor manera que meternos de lleno en esta festividad, que con la felicitación de dos de nuestros presentadores favoritos: Isabel Jiménez y David Cantero. "Nuestro posado navideño no podía faltar tampoco este año!" este ha sido el mensaje que ha compartido la periodista por redes sociales acompañado con una fotografía en la que la vemos al lado de su compañero David Cantero delante de los árboles de Navidad de Mediaset. Una imagen que nos ha parecido de lo más especial y que nos ha llenado el cuerpo de alegría y felicidad. En ella podemos ver a la periodista lucir tripita de embarazada, que como bien sabemos se trata de su segundo hijo, por fin tendrá un hermanito su primer hijo Hugo, que recibirá el nombre de Dani. Una imagen que nos han dejado estos dos rostros conocidos de Mediaset y que nos ha alegrado este fin de semana.