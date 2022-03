Isabel Jiménez, feliz de la familia que ha formado, no tendrá más hijos

MADRID, 10 (CHANCE)

Isabel Jiménez está todavía con la resaca emocional de ese viaje a México que ha sido un espectáculo y del que todavía no conocemos el resultado del trabajo que, junto con su íntima amiga Sara Carbonero y todo el equipo de 'Slowlove', han realizado allí. Eso sí, lo cierto es que están poniéndole muchas ganas a su marca de ropa que ha conseguido un éxito tremendo gracias a la visibilidad que le dan.

Nos encontramos a la presentadora de televisión en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, pero lo cierto es que nos asegura que es difícil "Desconectar del trabajo difícil y sobre todo con la que está cayendo" eso sí, ha habido un detalle que le ha encantado: "me ha gustado mucho que el desfile de Pertegaz haya acabado con la bandera de Ucrania".

Isabel nos asegura que le encantaría ver su marca de ropa en la Fashion Week algún año: "Me encantaría y aquí aprovecho para que el año que vienen piensen para Slowlove", aunque es consciente de que todavía les falta crecer un poco más en cuanto a opciones: "Cada vez tenemos más cosas, pero es una marca de moda más informal".

La periodista está feliz con la familia que ha formado: "Uno de un año y otro de dos, estoy entretenida. Sacamos tiempo para nosotros, tienes que hacerlo porque a veces necesitamos parar, tener el tiempo para una misma, tener tu espacio como pareja", pero nos asegura que: "Yo me planto, nadie me asegura la niña, que tampoco es que tenga yo una obsesión"... y pone en valor la labor de todos los padres: "Educar es muy complicado, lo intentas hacer lo mejor posible".

Isabel no tiene miedo a que sus hijos cumplan la mayoría de edad por ser un rostro conocido, ya que no se considera famosa: "Yo presento un informativo, esto forma parte de mi trabajo en determinados momentos, pero no me considero una persona famosa, soy conocida por mi trabajo pública, mi marido es ingeniero... para mí no supone ningún problema. El mayor lo ve como el trabajo de su madre y ya está".

En cuanto al viaje de ensueño con Sara Carbonero, además de disfrutar y desconectar: "Hemos trabajado también", pero ha merecido la pena porque han trabajado en el: "Campañón de Slowlove".

También le hemos preguntado por la noticia de la nueva relación entre Patricia Pardo y Christian Gálvez, a lo que no sabía muy bien qué decirnos, pero ha confesado que se alegra mucho por ellos y les ha deseado lo mejor: "Yo que sé, qué quieres que te diga ahí, soy muy amiga de Christian y a Patricia le tengo mucho cariño".