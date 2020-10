Isabel Jiménez ya presume de barriguita en su segundo embarazo

MADRID, 13 (CHANCE) En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, pero también profesional, Isabel Jiménez está exprimiendo al máximo este segundo embarazo y es que la presentadora de Informativos Telecinco ya no esconde su barriguita.Feliz tras el éxito del último proyecto de 'Slow Love' de la mano de un gigante de la moda como Cortefiel, Isabel ha demostrado que compagina a la perfección su faceta profesional con la personal y es que en esta ocasión la periodista aprovechó la joranda para darse un pequeño capricho de respotería. Siempre apostando por la alimentación sana y equilibrada, sobre todo ahora con el embarazo, en esta ocasión Isabel compró algunos dulces en una pastelería por la que pasó mientras realizaba algunas gestiones.Demostrando que está en plena forma en este segundo embarazo, Isabel eligió para la ocasión un look básico con pantalón vaquero pitillo y un jersey gris de manga abullonada con el que no pudo disimular su barriguita. Lejos de apostar por la comodidad para el día a día, Isabel no renunció a unos botines de tacón alto en color negro demostrando que el embarazo no está reñido con sentirse guapa.

MADRID, 13 (CHANCE) En uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, pero también profesional, Isabel Jiménez está exprimiendo al máximo este segundo embarazo y es que la presentadora de Informativos Telecinco ya no esconde su barriguita.Feliz tras el éxito del último proyecto de 'Slow Love' de la mano de un gigante de la moda como Cortefiel, Isabel ha demostrado que compagina a la perfección su faceta profesional con la personal y es que en esta ocasión la periodista aprovechó la joranda para darse un pequeño capricho de respotería. Siempre apostando por la alimentación sana y equilibrada, sobre todo ahora con el embarazo, en esta ocasión Isabel compró algunos dulces en una pastelería por la que pasó mientras realizaba algunas gestiones.Demostrando que está en plena forma en este segundo embarazo, Isabel eligió para la ocasión un look básico con pantalón vaquero pitillo y un jersey gris de manga abullonada con el que no pudo disimular su barriguita. Lejos de apostar por la comodidad para el día a día, Isabel no renunció a unos botines de tacón alto en color negro demostrando que el embarazo no está reñido con sentirse guapa.