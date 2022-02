Isabel Jiménez se pronuncia tras la ruptura de Sara Carbonero y Kiki Morente: "No la dejáis vivir"

MADRID, 18 (CHANCE)

Isabel Jiménez está viviendo una de las etapas más plenas de su vida. Consolidada como uno de los rostros más populares de 'Informativos Tele 5', más enamorada que nunca de su marido, Álex Cruz, con dos peques de 2 y 1 año que apenas la dejan respirar y rodeada de grandes amigas como Sara Carbonero, que recientemente consiguió emocionarnos con su preciosa felicitación de cumpleaños.

Y es que aunque parezca mentira, la periodista acaba de cumplir 40 espectaculares años. De su celebración coincidiendo con San Valentín, de la presunta ruptura de Sara y Kiki Morente - con reproche incluido a la prensa por poner etiquetas a cualquier amigo que se acerque a la manchega - y sobre los rumores que relacionan a Iker Casillas con la influencer Rocío Osorno - que parece desmentir con sus palabras - nos ha hablado en una entrevista en la que, una vez más, nos ha conquistado con su simpatía y su eterna sonrisa.

- CHANCE: San Valentín y tu cumpleaños, todo en uno.

- ISABEL: Yo como llevo 40 años cumpliéndolo ese año no me sorprende, me fastidia que sea San Valentín. Cuando llegue a Madrid yo quería reservar y me decían menú san Valentín, yo decía no quiero. Para mi cumple lo tengo que reservar con meses de antelación porque está todo lleno de enamorados

- CH: Tú también estás enamorada.

- ISABEL: Eso siempre.

- CH: Qué tal los peques.

- ISABEL: Muy bien, ahora tengo un año y dos años, uno que empieza a andar y el otro* estoy muy entretenida, por eso me dejo ver poco. En casa estamos mi marido y yo pero hay veces que yo me siento a contestar WhatsApp de trabajo a las 10 de la noche, ellos me dicen mamá deja el móvil.

- CH: Las redes sociales, se habla de la salud mental, del acoso* Tú has sufrido acoso alguna vez.

- ISABEL: Yo en redes sociales tengo mucha suerte, puedo contar con los dedos de las manos la gente que va con un poco de mala leche pero sí que tengo el típico, creo que es más de la antigua usanza, de gente que me ha enviado de manera insistente regalos a la tele, te manda cartas, con una literatura* es una persona que no está bien, obsesionada* Te hablo de cuando estaba en Antena 3 y ahí sí que intervino la cadena, aquí no ha llegado a intervenir, pero porque me da la sensación de que es una persona mayor, que está en otro sitio, no he tenido sensación de acoso real. Te llegan ese tipo de cosas pero sin darle importancia.

- CH: Tu amiga Sara ha utilizado las redes para mostrar su cicatriz.

- ISABEL: Yo creo que ayuda, ella además está en un momento de plenitud y le apetecía hacerlo, mostrar que ella ese así y que está orgullosa de todo ese camino, de todas las cicatrices que te va dejando la vida. Esa foto dice mucho más que cualquier cosa que puedas escribir o decir.

- CH: Pedazo de hermana tienes, hasta tenéis un tatuaje

- ISABEL: Hombre, ya te digo yo que es mi hermana. Nos lo hicimos hace tiempo, yo es el único que tengo pero es verdad que son cosas de estas* nos apetecía, nos lo hicimos y nunca lo habíamos enseñado juntas. Ella sí se le ve más a mí se me ve menos.

- CH: Como está ella con Kiki.

- ISABEL: Ella está muy bien.

- CH: Que, si había roto, que no.

- ISABEL: Como yo siempre digo, vosotros se lo ponéis y se lo quitáis. Cualquier persona que se acerque a ella y que sea amigo, le vais a poner etiqueta, eso es un problema, no la dejáis vivir.

- CH: Hacen buen apareja.

- ISABEL: Bueno, me iba a lanzar pero no.

- CH: También se ha hablado de Iker, que si había rehecho su vida con una influencer.

- ISABEL: ¿Hay imágenes? Pues entonces* lo que no se ve* hasta que no vea.

- CH: Tienen derecho a rehacer su vida.

- ISABEL: Eso por supuesto, cuando tenga que ser, será.