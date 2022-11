Isabel Luna, cantante y amiga de José Ortega Cano, zanja los rumores tras su vídeo bailando

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días nos quedábamos muy sorprendidos al ver como José Ortega Cano lo daba todo la noche antes del cumpleaños de Ana María Aldón. El diestro, disfrutaba de una reunión de amigos y no dudaba en salir al bailar mientras que una mujer, por aquel entonces, desconocida, le cantaba.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la cantante, amiga de Ortega Cano, Isabel Luna, con quien se ha relacionado al torero y no ha dudado ni un solo segundo en desmentir rotundamente cualquier posibilidad de romance entre ellos: "no hay romance, el señor Ortega no me hace ojitos, es mi compadre, el padrino de mi hijo y sobra lo demás, no hay recorrido en la historia"

La artista nos ha confesado que "soy amiga suya, tampoco tengo nada que apoyar, si necesita un consejo o que le escuche, por supuesto, como hago con todos mis amigos" y subraya que "cualquiera que me conozca sabe que no hay nada que rascar".

Veíamos a Isabel saliendo de televisión después de conocer por primera vez a Ana María Aldón y parece que entre ellas hubo tirantez, aunque la cantante nos confiesa que lo entiende: "me parece que estaba un poco crispada conmigo, no lo he entendido", aunque no cree que la diseñadora tenga celos de ella porque "no tiene ningún sentido".

La cantante nos ha comentado cómo vio al de Cartagena en la fiesta donde se encontraron "vi a Ortega absolutamente feliz, pasó unan noche de disfrutón total, con su familia, encantado de la vida, tiene que pasar muchas noches y momentos así, saber rodearse ,no subirse a los trenes con gente extraña".

A pesar de no querer tener problemas con Ana María, sí que nos ha dejado claro que la diseñadora está en televisión gracias a hablar de su marido "si fuera mi marido, es lo único que te puedo decir, no lo haría ni en televisión ni en ninguna parte también me pregunto si esas declaraciones no se hacen seguirían las personas trabajando en televisión, es mi punto de vista, me parece muy loable lo que cada uno haga con su vida, no es asunto mío".

Isabel Luna, que estuvo en la boda de Ortega Cano con Rocío Jurado y también en la de Rocío Carrasco, nos asevera que a José "le ví enamorado, claro que sí". También nos ha confesado qué le ha parecido el documental de la hija de Jurado: "no soy nadie para valorar a Rocío Carrasco ni a nadie, yo deseo que todo el mundo encuentre la paz, me parece terrorífico pasarse la vida entre demandas, desencuentros, sobre todo porque luego vienen criaturas detrás que van a heredar todo esto, a ver cómo lo arregla después".