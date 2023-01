Isabel Luna habla de su relación con Ortega Cano y estalla contra Ana María Aldón: "Me parece absurdo su argumento"

MADRID, 2 (CHANCE)

Mientras que la relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón cada día que pasa se enfría más, Isabel Luna ha conseguido que el torero siga disfrutando de la vida y retomando sus viejas amistades para volver a sonreír.

Es por ello, que la cantante se sorprende mucho cuando le preguntan por los rumores que apuntan a que ella podría haber contactado con fotógrafos para ganar popularidad y que esta sospecha le está creando a José desconfianza hacia ella: "No creo que ortega este molesto conmigo ni muchísimo menos ni que piense que yo puedo generar esto para nada" .

Para Isabel, la fama no es algo que le pille de sorpresa, pues lleva muchos años en el mundo del espectáculo por lo que no le da especial importancia, algo que argumenta: "Llevo 36 años trabajando en mi vida y he tenido a mucha gente popular a mi lado y no he generado ningún tipo de contenido de este tipo".

En cuanto a el por qué el torero dice que son amigos de toda la vida cuando Ana María asegura que su exmarido jamás le ha hablado de ella, Isabel concreta: "Es que yo no vivía con el matrimonio, no sé a quién nombra y a quién no. No sé me parece algo absurdo este argumento, no sé".

Además, Luna comenta que el torero hace frente a una nueva etapa tras este golpe: "No está rejuveneciendo conmigo, retoma con sus amigos, está en un proceso de recuperación, de divorcio fue una cosa circunstancial vino a verme cantar y ahí se ha generado todo".

Asimismo, subraya que solo son amigos "sin derecho a roce". Tras conocer algunos comentarios que se han hecho sobre ella y el torero, la artista sorprende al comentar que no sabe si se le volverá a ver junto a Ortega Cano en el 2023: "No lo sé, espero que sí, pero no lo sé".

Parece que los rumores puedan estar afectando a Isabel: "¿Qué hacemos? Yo no puedo hacer nada, no puedo parar los rumores porque eso es casi imposible". Pese a que aparentemente guarda algunas diferencias con la ex mujer del torero, Isabel le desea lo mejor para este año.