Isabel Pantoja 'desvalija' su ático de Fuengirola antes de venderlo

MADRID, 28 (CHANCE)

Coincidiendo con su regreso a Madrid para comenzar los ensayos de cara a su reaparición en el Palau Sant Jordi de Barcelona este sábado 30 de diciembre, Isabel Pantoja protagoniza una nueva y amarga polémica que nada tiene que ver con los demoledores ataques de Francisco Rivera en '¡De viernes!'.

Ahogada por las deudas, la cantante ha llegado a un acuerdo con Hacienda presentando como aval el caché de los conciertos que dará en los próximos meses -en ciudades como Bilbao, Madrid, Córdoba o Tenerife-, pero consciente de que esto no es suficiente para pagar los 4 millones de euros que debería al Fisco, ha pasado a la acción y ha vendido la primera de sus propiedades.

Se trata del ático que poseía en Fuengirola y cuya mitad -en realidad eran dos pisos que ella unió cuando los adquirió en el año 2000- salió a subasta en año pasado. La otra parte, compuesta por 4 dormitorios, 4 baños, una amplia terraza y una decoración de lo más llamativa, consiguió venderla por una cantidad cercana a los 275.000 euros a un comprador cuya identidad no ha trascendido hasta el momento.

Una venta que se formalizó ante notario en la localidad malagueña el pasado 19 de diciembre y que ha conseguido que Pantoja respire económicamente hablando.

Y antes de entregar las llaves al nuevo propietario del ático, la cantante hacía un movimiento cuanto menos extraño, arrasando con todo lo del interior de la vivienda antes de entregar las llaves. Según ha desvelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', la viuda de Paquirri habría 'desvalijado' el lugar, llevándose un lavabo de bronce, los ocho splits de aire acondicionado o las 79 puertas de la casa, incluidas las de los muebles de la cocina. "Le faltó llevarse las bisagras" ha asegurado el periodista.

Al parecer, habrían sido tres camiones de mudanzas los que habrían sacado todo del ático antes de la entrada de su nuevo dueño, aunque se desconoce el motivo por el que Isabel se ha llevado absolutamente todo y dónde están ahora todos esos muebles y objetos.

Sin embargo, no es la primera vez que haría algo así, ya que cuando vendió la casa de La Moraleja hace años habría arrancado la chimenea de mármol y no habría dejado ni los embellecedores de los enchufes. Lo que no ha trascendido es la reacción del nuevo propietario al entrar en el ático y ver que la tonadillera había arrasado con todo.