Isabel Pantoja, emocionada, confiesa lo que significa su madre para ella

MADRID, 22 (CHANCE)

El tercer programa de "Idol kids" ha dado para mucho. Y es que, una semana más, hemos asistido a un derroche de talento y voz por parte de unos pequeños que están demostrando que tienen madera para la música. Además, y pese a que los niños no son conscientes de ello, también están consiguiendo sacar lo mejor de Isabel Pantoja, y logrando que la tonadillera, normalmente reacia a hablar de su vida con tal sinceridad, se confiese y hable sin tapujos de temas como la muerte de Paquirri, lo que significa para ella su madre o el amor que tiene por sus nietos.

En esta ocasión, la tonadillera se ha emocionado hablando de su madre, doña Ana, de 89 años. Recordemos que cuando se grabó el talent, hace un año, la matriarca del clan Pantoja estaba atravesando por un momento muy delicado de salud e Isabel no estaba atravesando por uno de sus mejores momentos debido a la preocupación por ella. Así, cuando una de las concursantes, Sofía, de ocho años, emocionó al público contando cómo la música le ayudó a superar el bullying que había sufrido en el colegio y cantando una canción que había escrito para su mamá - "El amor de una madre" - la artista no pudo reprimir las lágrimas.

Pantoja, muy emocionada y sin poder contener el llanto, se sinceraba confesando lo importante que es doña Ana para ella: "Me has tocado lo más grande que yo tengo en mi vida y que Dios me la deje todo el tiempo que pueda. Nunca he sido capaz, ni con la edad que tengo, de componer la canción que tú has compuesto con 8 años. Tu mamá tiene que estar orgullosa de tener una niña tan linda que quiere tanto a su mamá". "Mi madre vio mis cualidades cuando yo tenía dos años. No hay nada más importante, mientras no tienes hijos, que una madre", aseguraba una Isabel todavía con lágrimas en los ojos .

Además, la viuda de Paquirri ha recordado a Rocío Jurado con unas preciosas palabras. Pese a que siempre se ha especulado con una supuesta rivalidad entra ambas, Pantoja, que no suele hablar de la chipionera, se emocionó cuando uno de los concursantes interpretó "Como una ola": "Me has emocionado cantando esa canción de mi compañera a la que tanto de echa de menos, al menos yo. Jamás una artista morirá porque su legado quedará".

Por último, y como no hay dos sin tres Isabel nos dejó otro momentazo al hablar de cómo conoció a Michael Jackson, "que era mi ídolo y lo sigue siendo", aseguró. Espontánea, la tonadillera reveló como estaba pasando unas vacaciones en la casa de su íntimo amigo Juan Gabriel en Santa Mónica (Estados Unidos), cuando le vio fugazmente. El Rey del pop era vecino del mexicano y, en una ocasión, escapó de la prensa por su casa y la sevillana pudo verlo de cerca. Impresionada, Pantoja ha recordado que "lo vi en lo peor. Era un señor delgadísimo".

Sin duda, un pozo sin fin de anécdotas que, poco a poco y semana a semana, Isabel va regalando a ese público fiel que por fin se ha "reencontrado" con ella - aunque el programa sea grabado - después de unos meses en los que apenas hemos sabido nada de la tonadillera, encerrada en Cantora con su madre doña Ana por miedo al Covid.