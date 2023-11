Isabel Pantoja envía un ramo de flores a la tumba de Paquirri

MADRID, 1 (CHANCE)

Hay fechas que Isabel Pantoja no puede olvidar de su corazón. El día de la muerte de Paquirri, en su cumpleaños, cuando que se dio el 'Sí, quiero' con él... momentos que los sigue teniendo muy presente y demuestra enviando flores al mausoleo de su difunto marido.

Hoy, día de Todos los Santos, la reina de la bata de cola no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar al torero y ha vuelto a hacer acto de presencia en el cementerio. Y no, no ha ido ella misma con las flores, pero sí que las ha enviado para que su mausoleo luzca más bonito si cabe.

Isabel ha decidido firmar las flores con un mensaje en el que podemos leer "Tu esposa e hijo". Un detalle que confirma que la cantante no da por perdida la relación con su hijo a pesar de que no tienen ningún tipo de contacto desde hace meses.

Cuando el dj rompió su silencio en Telecinco con 'Cantora: la herencia envenenada', su madre borró su nombre de estas dedicatorias que enviaba a su marido al cementerio acompañadas por flores, demostrando así que se desvinculaba completamente de su hijo. Sin embargo, en esta ocasión ha decidido no hacerlo.

La última vez que madre e hijo se vieron las caras fue cuando el dj tuvo que someterse a un cataterismo cardiaco y la tonadillera decidía abandonar Cantora para acudir al hospital donde se encontraba este y acompañarle. Sin embargo, una discusión entre ambos por la relación que Isabel mantiene con su hija, hizo que todo saltase por los aires y que abandonase el centro hospitalario.

Desde entonces no tienen contacto y parece que no lo van a tener, ya que Kiko ha asegurado en multitud de ocasiones que en estos momentos no quiere saber nada de ella por cómo se ha portado con él y con sus hijas.