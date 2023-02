Isabel Pantoja, espectacular fin de gira en Puerto Rico. Así fue su último concierto

MADRID, 27 (CHANCE)

La gira norteamericana de Isabel Pantoja ha llegado este domingo a su fin en Puerto Rico. 11 años después de su último concierto en el país caribeño, y tras su éxito rotundo en sus shows en Miami y en Nueva York, la tonadillera ha puesto el broche de oro al tour de su reaparición con un nuevo lleno total en el Coliseo de San José.

Era una noche especial y la artista brilló como nunca, dejándose la piel sobre el escenario y arrancando los aplausos y piropos de un público tan entregado como ella, que coreó sus grandes éxitos durante las casi tres horas que duró el concierto; 'Se me enamora el alma', 'Marinero de luces', 'Era mi vida él', 'Hoy quiero confesar' o 'Enamórate', y guiños a su querido Juan Gabriel - del que se acordó una vez más al cantar 'Abrázame fuerte' y 'Así fue', que desató la locura del público - y a Lola Flores sorprendiendo al público con una versión muy especial de 'La Zarzamora'.

Enorme, y con un derroche de voz digno de la mejor Pantoja de todos los tiempos, la sevillana deslumbró moviendo la bata de cola como lo que es, la 'reina de la copla', y demostrando que ha regresado para quedarse, hizo vibrar a sus incondicionales con un poderío vocal y artístico que arrancó tales ovaciones que incluso tuvo que parar durante varios segundos para contener las lágrimas: "Parece mentira. Me encantaría besar a todos uno a uno. En 11 años no he dejado de pensar en vosotros. Y os digo por qué. He pensado en Nueva York y en el resto de los países de Latinoamérica, pero es que aquí llevaba unos 30 años viniendo. Sois parte de mí y yo de vosotros. Lo hice, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estos pies y el corazón siga latiendo" confesó muy emocionada.

Y de nuevo, al igual que ha sucedido en el resto de conciertos de su tour 'Enamórate' por Norteamerica, un despliegue de vestuario nuevo con el que brilló con luz propia en un Coliseo abarrotado que bailó, tarareó y aplaudió a Pantoja que, en varias ocasiones, declaró su amor por Puerto Rico. "Se me enamora el alma en Puerto Rico" confesaba al acabar uno de sus temas más conocidos.

Para comenzar su actuación, un espectacular y ajustadísimo diseño de Alonso Cózar, en color amarillo repleto de pailletes y con una capa que, partiendo de los hombros, se movía al compás de los bailes de la artista. A continuación, y para deleitar a su público con sus coplas más populares, un espectacular traje de flamenca rosa repleto de volantes y con una gran cola, que combinó con peineta y un abanico rojo que convirtió en una prolongación de sus manos. Por último, un impresionante traje de lentejuelas rosas del almeriense Sergi Regal, con sobrefalda tipo cola por encima del pantalón para dotar de movimiento a sus bailes.

Un show de diez con el que Isabel ha puesto la guinda a una minigira a la que se podrían añadir más fechas próximamente, tanto en Norteamérica como en España, donde ya habría cerrado 25 conciertos para este verano.

Feliz, emocionada y más cercana que nunca, y tal y como ella misma compartió a través de sus redes sociales, Pantoja salió a saludar a los fans que la aguardaban tras su actuación, a los que besó y abrazó después de charlar y fotografiarse con ellos. "Sin vosotros nada sería igual. Sois todo, sois míos y yo de vosotros. Os quiero para siempre" ha confesado. ¿Está la mejor versión de Isabel de vuelta? ¡No cabe duda!

