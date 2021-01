Isabel Pantoja hace la compra por internet para evitar a la prensa en su peor momento

MADRID, 29 (CHANCE)

Isabel Pantoja ha tenido una vida complicada. La muerte de su marido Paquirri cuando atravesaban el mejor momento de su relación y su único hijo, Kiko, tan sólo tenía 9 meses, supuso un duro golpe que nunca llegó a superar. Sin embargo, con el paso de los años y tras numerosas relaciones de amistad especial que siempre se negó a confesar, la tonadillera encontraba la estabilidad al lado de Julián Muñoz, protagonizando un gran escándalo pero decidida a ponerse el mundo por montera y disfrutar de su amor sin importarle lo que el resto dijesen. Lo que no imaginaba la artista es que su relación con el entonces alcalde de Marbella le traería el segundo gran disgusto de su vida, su condena por blanqueo de capitales por el caso Noos y su entrada en prisión.

Como el ave fénix, y a pesar de que nunca ha vuelto a ser la misma, Pantoja recuperaba por fin, tras su paso sorprendente por "Supervivientes", una ansiada tranquilidad en lo personal, con numerosos proyectos en lo profesional, que ha saltado por los aires con la declaración de guerra de su hijo Kiko Rivera en octubre de 2020.

Una historia que todos conocemos porque no se habla de otra cosa en los últimos meses, que ha hundido a una Isabel que, desde entonces, no ha abandonado Cantora y no ha hablado, por lo menos públicamente, de su enfrentamiento con su pequeño del alma.

En medio de rumores de que la tonadillera ha dado vía libre a Agustín Pantoja para demandar a Kiko - algo que nunca hubíesemos imaginado - Isabel no confirma ni desmiente y continúa con su aislamiento voluntario en su famosa finca, acompañada tan sólo por su hermano y su madre, doña Ana, delicada de salud.

Evitando enfrentarse al mundo y salir de Cantora, Pantoja se ha rendido a las nuevas tecnologías y no ha dudado en llenar la despensa por Internet , haciendo la compra on line en un famoso supermercado. A pesar de que diferentes testigos aseguran que recientemente la vieron comprando alimentos en un pequeño establecimiento de Medina Sidonia, ahora hemos visto a un camión de "Mercadona" llevando provisiones a la cantante que, hundida, no tiene planes por el momento de dejarse ver en público.