Isabel Pantoja lleva consigo fotografías de sus hijos a Miami

MADRID, 11 (CHANCE)

Isabel Pantoja triunfó anoche en el James L Knight International Center, de Miami, con un espectáculo que duró más de dos horas y con el que levantó a todo su público. Durante esta semana se ha hablado mucho de las ausencias que iba a tener a lo largo de esta gira, debido a la mala relación que la cantante tiene con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja... pero lo cierto es que éstos, de alguna manera, le han acompañado hasta minutos antes de salir al escenario.

Como muchas grandes, Isabel viaje con amuletos y fotografías que coloca a modo de altar en su camerino cada vez que ofrece un espectáculo. En esta ocasión, a pesar de la distancia, también colocó en una mesita estampas de vírgenes, santos, rosarios... y, ¡atención! porque había varias fotografías de sus hijos.

En una de ellas podemos ver una imagen antigua en la que aparece su madre, Doña Ana, que fallecía en septiembre de 2021. Una captura de uno de los momentos previos a un concierto en los que la matriarca del clan acompañaba y cuidaba a su hija... pero también podemos ver, con más nitidez, una fotografía de su hija Isa cuando era pequeña. En el mismo cuadro, está presente su hijo Kiko.

A pesar de que la tonadillera no tenga vínculo alguno con el dj, no se ha olvidado de él y ha querido que esté presente en este momento tan importante para ella. Al igual que su hija, con la que sí tiene relación, pero no tan fluida como le gustaría a la joven ya que su trato también se ha visto afectado por las continuas guerras familiares que ha habido a lo largo de estos años.

No cabe duda de que Isabel no se olvida de sus hijos, quienes estuvieron presente de alguna manera en los minutos previos al concierto que ofreció en la noche del viernes en Miami. Quien también estuvo a su lado en todo momento fue su sobrina Anabel, una de sus personas de confianza y apoyo fundamental de la tonadillera en la guerra abierta que ha tenido con sus hijos.