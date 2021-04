Isabel Pantoja responde todas las preguntas de los últimos meses

MADRID, 29 (CHANCE)

Hoy se ha llevado a cabo la presentación del nuevo talent en el que está Isabel Pantoja trabajando como jurado y lo cierto es que hemos visto a la cantante mucho más delgada de lo que estaba, pero con ganas y fuerza de llevar a cabo este programa que le ha encantado.

En la rueda de prensa, le han preguntado a Isabel Pantoja cómo le ha venido la grabación de este programa para su estado emocional y ha confesado que: "Me he sentido muy bien, gracias a Dios, con salud. Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas y dentro de esas personas también estaba yo. Volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo, iluminarme mi alma, mi corazón... Estar al lado de Danna, Jesús, Risto, ha sido fantástico y está siendo un programa de lujo, realmente de lujo y qué puedo contar más".

En cuanto a cómo se siente, Isabel Pantoja asegura que: "Estoy feliz porque simplemente tengo salud y todos los que quiero tienen salud. Estoy feliz porque he vuelto a trabajar con una gente maravillosa, que me cuidan, me miman y me dan todo el calor que necesito. Durante este año no hemos podido, quizás llamarnos, pero encontrarnos aunque no nos podamos abrazar para mí es fundamental. Ha sido un año duro, pero ya estoy aquí y feliz".

También se ha hablado estos días del enfado de la tonadillera con Risto Mejide por subir una fotografía en la que salía en primer plano y ella ha confesado que: "Lo hemos desmentido los dos, no ha habido ningún problema".

Además, Isabel Pantoja ha recalcado que lo que le ha entristecido estos meses de atrás es la pandemia, en ningún momento lo que ha hecho su hijo: "A mi me ha tocado vivir lo que le ha tocado al mundo entero, la pandemia, por supuesto empezar a trabajar es lo más importante, teniendo salud".

También le han preguntado cómo ha vuelto a la misma cadena en la que se la ha machacado y ha asegurado que: "Es que me quieren mucho, solo te voy a contestar diciéndote que yo tengo un contrato en el cual tenía que hacer otro talent y es lo que estoy haciendo, y muy feliz".

Isabel Pantoja no ha pensado hacer un documental como Rocío Carrasco porque ni si quiera lo está viendo: "Yo no estoy viendo televisión porque salimos muy tarde y cuando estoy en casa tengo los horarios cambiados, cuidando a mi madre, no veo televisión, solo tengo música puesta. No conozco el programa de Rocío".

Ha zanjado todas las polémicas sobre su peso y ha asegurado que el motivo ha sido la pandemia, en ningún caso lo que ha hecho su hijo en televisión: "Yo he bajado peso porque tengo que confesar que he tenido y sigo teniendo muchísimo miedo a lo que se está viviendo, no puedo evitarlo y se me cerró el estómago ¿vale?".